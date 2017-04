Sortlandsband skal spille på arbeidernes kampdag

På mandag 1. mai skal bandet Hjertelig fremføre i anledning Arbeidernes internasjonale kampdag, arrangert av SV, AP og Rødt i Sortland. Ungdomsbandet skal opptre i samfunns-salen rundt klokken ett, etter toget og et par taler. De sier de tenker å spille to koselige låter på arrangementet, men ønsker å holde det mystisk hva de kommer til å være.

Hvem er Hjertelig?

Bandet Hjertelig består av de musikk-interesserte ungdommene Viktor Holm Berntsen på gitar, Eline Torsdatter Karijord som vokalist, Jonas Henden som bassist, Casper Nilsen på trommer og Oliver Johan Vollan Finden på synth, som alle er ellever på musikklinja på Sortland. Bandet har spilt sammen i halvannet år og har opptred flere ganger før.

Til tross for at Arbeidernes internasjonale kampdag er et politisk arrangement, sier medlemmene at som en gruppe er politisk nøytral.

­– Vi er ikke alle like udøvende, sier Viktor. Eline føyer til at de har alle sine egne

politiske ståsted, men at det ikke er grunnen til at de spiller på Arbeidernes dag.

Spiller ikke for pengene

Bandet sier at de får betalt for å spille, men sier ikke noe om hvor mye. De legger vekt på at ikke er derfor de spiller konserter.

– Vi spiller jo mest fordi det hobby, og artig. Også får vi mye god øving, sier Eline.

Alle medlemmene i bandet går på musikklinjen på Sortland, og det er tydelig at de brenner for musikk.

Planlegger flere opptrender

­– Vi tenker å ta en del ting opp igjen, også skal vi gjøre en del fremover, sier Viktor

som forteller at fremover har bandet tilbud om diverse arrangement, blant annet i Bodø. Bandet har også vurdert smått å begynne å lage egen musikk for å spille. For tiden fungerer bandet som et cover-band, og opptrer med eksisterende låter. Dette lar dem tilpasse seg utfra hvem som hører på

– Vi tenker en del på hva vi skal spille utfra hvem som hører på, sier Eline.