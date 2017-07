Ka skjer i helga?

Kultur

Er det noe du savner i oversikten? Send oss et tips til red@vol.no.

FREDAG:

Hadsel:

- Ballettkurs for barn og ungdom

- Sommer Melbu-lunsjen

- Markedsdager

- Cha-cha-cha-kurs

- Sommerfest på Melbu hotell

Sortland:

- Blablafestivalen 2017

- Quiz og musikk på Naustet

- Tommy Sagdahl på Baren Første

Andøy:

- Dj Admiral T & Karaokeshow På Riggen

Øksnes:

- Peer Nic spiller på Naustvika

På kino:

Sortland:

- Brannmann Sam - Besøk fra Verdensrommet

- War for the Planet of the Apes

Stokmarknes:

- Brannmann Sam- Besøk fra verdensrommet

- Spider-Man: Homecoming (3D)

- War for the Planet of the Apes (3D)

LØRDAG:

Hadsel:

- Ballettkurs for barn og ungdom

- Markedsdager

- Melbu drillkorps Jubilérer, 50 års feiring med defilering i gatene.

Andøy:

- Barnas torgdag

- Dj Admiral T & Karaokeshow På Riggen

- Nordlands Pøbel - Slæppfæst med Musikalsk Vrangforestilling, Havnehuset AS

Sortland:

- Sortland IL møter Senja på hjemmebane i Blåbyhallen

- Blablafestivalen

- Tommy Sagdahl på Baren Første

Øksnes:

- Fredrik William Olsen og Terje Berg spiller på Naustvika

SØNDAG:

Hadsel:

Friluftsgudstjeneste som avslutning på Sommer-Melbu.

Sortland:

- Sortland museum, Sortland by 20 år.

På kino:

Sortland kino:

Brannmann Sam - Besøk fra Verdensrommet

War for the Planet of the Apes

Stokmarknes kino:

Brannmann Sam - Besøk fra verdensrommet

Spider-Man: Homecoming (3D)

War for the Planet of the Apes (3D)