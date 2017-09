Forener kultur og natur for tredje gang

Kultur

Årets uke er 13. - 17. september, og friluftsrådet og kultursamarbeidet samarbeider med ulike organisasjoner og foreninger for å fylle uka med arrangement som fokuserer på kultur og natur.

Kutter antall dager

I fjor var det 1 500 mennesker som tok turen innom ett eller flere av de mange arrangementene. Arrangøren er fornøyd med oppslutninga, men på grunn av mange festivaler og arrangementer i Vesterålen i september, reduserer de antall dager og arrangement i årets utgave.

– Vi åpner uka med seniorturer i alle kommunene i samarbeider med Vesterålen Turlag. I Andøy blir det tur til Vassosen på Bleik, og i Bø blir det en kulturhistorisk vandring til Sandvika. I Hadsel går turen til Grønnåsen, og i Øksnes blir det tur til Reinøysundet. I samarbeid med Kulturminnedagene i Sortland blir det tur til Holm for å se på krigsminner, opplyser arrangøren i en pressemelding.

Elvelangs

Hovedarrangementet Elvelangs og bekk-i-mellom, som hadde 1 000 deltakere i fjor, arrangeres fredag i Kul Tur-uka.

– Nytt i år er at vi har invitert flere profesjonelle kulturutøvere, som sammen med frivillige lag og foreninger vil bidra med kulturinnslag langs stien.

Et stort apparat på cirka 150 personer, som i stor grad stiller på frivillig basis, er nødvendig for å få til et slikt arrangement i Vesterålen.

Ordførerne inviterer til tur

«Ordførerens tur» videreføres. Da inviterer alle ordførerne i Vesterålen innbyggerne på tur. Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik tjuvstarter med sin tur i Hadsel søndag 10. september. De øvrige ordførerne vil ha sine turer torsdag 14. september, lørdag 16. september og søndag 17. september.

– Alle ordførerne vil ha kultur som tema på sine turer, og flere har valgt å ha Kulturminner som tema på grunn av den nasjonale markeringen av Kulturminnedagene, heter det i pressemeldinga.

Søndag 17. september blir det ordførerens tur i Sortland, og en markering av Tråante 2017. Tråante 2017 har som mål å markere og formidle kunnskap om samene, samisk kultur og samisk historie i et 100-års perspektiv. Arrangementet vil være hos Inga Sami Siida, hvor ordføreren tar deltakerne med på en gåtur i nærområdet.

– Vi vil videre få et innblikk i samisk kultur både gjennom vertene Arild og Laila Inga, samt at Johan Borgos vil fortelle litt om den samiske historien i Vesterålen.

Ungdomscamp

Base Camp på Skogsøya arrangeres for 14. året på rad, og er et samarbeid mellom friluftsrådet og Øksnes maritime leirskole. I år arrangeres Base Camp også for første gang som en del av Kul Tur-uka.

I løpet av helgen vil ungdom fra 13 til 18 år fra hele Vesterålen leke seg gjennom flere friluftsrelaterte aktiviteter. Vi kan nevne paintball, leirdueskyting, bruskasseklatring, luftpistol, og padling som en del av tilbudet. I tillegg arrangerer vi en akustisk minikonsert med «The Bends» under grillfesten lørdag kveld. The Bends består av Isak Isaksen på bass, Rich Dooley på vokal og Kristoffer Johansen på gitar.