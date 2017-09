Filmmusikk i fokus for LVO sin høstkonsert

Kultur

Høstens LVO-konsert i midten av oktober er under planlegging. Det blir stor samling i Moskenes kommune der elever ved de ni kulturskolene i Lofoten og Vesterålen er spesielt invitert. På plakaten står filmmusikk og konserten har fått tittelen, «Symfoniske filmpirater». Dette melder LVO i ei pressemelding.



Dirigent fra Sortland



Orkestersamlingen er i Sørvågen. LVO forsyner seg rikelig av musikk fra populære filmer som spenner fra Star Wars og Harry Potter til Ringenes herre og Orions belte. Håkon Kristiansen fra Sortland er engasjert som dirigent.

Unge får prøve



Unge fra de ni kulturskolene får mulighet til å prøve seg som musikere i øyrikets symfoniorkester sammen med voksne amatører og profesjonelle. I invitasjon går det fram at de unge får tilbud om forenklede spesialstemmer som gjør det mulig å være med selv om de ikke har spilt mer enn et par år. Mange fra regionen som i dag arbeider som musikere rundt i landet, møtte for første gang symfonisk musikk gjennom en slik juniorsamling.