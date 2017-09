Lover hitparade på 90-tallsfest

Kultur

Nå får du igjen anledning til å danse deg tilbake til 90-tallet.

– For tredje år på rad hived vi oss i tidsmaskinen og skrur tida tilbake til det glade nittitallet, skriver arrangøren i en pressemelding.

Etter fjorårets fest i Sortlandshallen, flytter festen nå tilbake til Samfunnssalen.

– Det er tross alt stedet hvor det skjedde på den tida. Vi lader opp til en forrykende festaften med musikken vi alle danset til da, fra dyktige DJs og ikke minst liveopptredener av fantastiske artister som vi flyr inn over landegrensa.

Hitparade

På plakaten står svenske Rednex, som står bak hits som Spirit of the hawk, Wish you were here, Wild n free og ikke minst Cotton eye Joe.

– Deres unike stil står uten sammenligning i den fargerike 90-tallshistorien, og med over 11 millioner solgte plater og et titalls topp-10-hits, er vi sikre på at denne kvelden vil bli husket, heter det i pressemeldinga.

De har også med seg eurodansbandet Solid Base. De startet med sin første utgivelse i 1994, og pumpet siden den gang ut utallige låter gjennom 90-tallet.

– Dette er gladmusikk av ypperste sort, og hvem gjør vel dette bedre enn Solid base? spør arrangøren.

Lokalt og svensk

I tillegg har de med seg to lokale DJs. Den ene er DJ Ray, Rayner Skare Lind, som ble kåret til Årets hadselværing i 2016. Han har det som omtales som en «umenneskelig interesse» for 90-tallsmusikk, og vil ta publikum med tilbake til følelsen av Stedet på Sortland. Den andre er DJ Glenn, Glenn Fuglevik, som omtales som selveste Mr. Samfunnssalen himself.

– Det blir ikke 90-tallsfest i Samfen uten Glenn, og det er med stor glede vi kan annonsere at vi har fått han tilbake til høstens tidsreise.

De to foregående årene ble konsertene utsolgt, og arrangøren kan melde om at halvparten av årets billetter allerede er solgt. Nå håper de på fullt hus.

– Vi ser virkelig fram til en av høstens største begivenheter på Sortland.