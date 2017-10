Trude ute av «Skal vi danse»

Kultur

Til tross for at melbuværing og tidligere bergensordfører Trude Drevland sa til VOL før sending at hun så gjerne ville ha med seg minst to runder til, fikk hun lørdag kveld for lite stemmer til å gå videre i konkurransen.

Trude Drevland er ikke klar for å ryke ut av «Skal vi danse» riktig ennå: – Jeg har flere historier å fortelle Melbuværing Trude Drevland håper hun i alle fall får fortelle to «historier» til på dansegulvet før hun ryker ut av «Skal vi danse».

70-åringen, som er tidenes eldste deltaker i den norske konkurransen, måtte ut i duell mot Erik Follestad Johansen (28), hvor sistnevnte gikk seirende ut.

– Dette har vært det vakreste eventyret jeg kan fortelle noen om ever, sa en skuffet Drevland da resultatet ble klart.

På spørsmål fra VG senere på kvelden om det hadde blitt noen tårer, svarte Drevland følgende:

– Nei, vet du hva! Dette har vært en reise jeg aldri ville vært foruten. Og alle reiser tar slutt. Nå skal jeg ut og eie verden! sprudlet Drevland.