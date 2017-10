– Like bra som DumDum Boys!

Kultur

Tidligere kulturhussjef Jon Lauvland Pettersen innledet konseptet "Hurtigrutens Hus arena" for få år siden, og det medførte flere store konsertopplevelser. Besøkende vil trolige peke ut besøket av DumDum Boys, høsten 2015 som et foreløpig toppunkt. Det handler om å rydde gulvet i storsalen, slik at det blir trøkk på gulvet, og plass til mye folk. Fredag ettermiddag kan det se ut som om trøndernes "lillebrødre" i CC Cowboys er i ferd med å selge ut sin konsert.

– Jeg gjetter på at vi nærmer oss 950 solgte billetter i det vi snakker sammen nå. Vi har lov til å ha 1080 personer inne. Bandet har en gjesteliste vi må ta hensyn til, og dermed kan vi selge rundt 1050 billetter. Det igjen betyr at det haster for de som vil på konsert, men som ennå ikke har handlet, sier Ketil Johnsen.

– Hva tror du gjør at bandet fra Østfold klarer å trekke så mye folk? Er du overrasket?

– Jeg er ikke veldig forbauset. Da Jon Lauvland Pettersen i sin tid satte arenaprosjektet i gang visste vi at det kom til å ta tid å innarbeide det. Jeg tror besøkende har hatt flotte konsertopplevelser her flere ganger, og at ordet går om at det er topp stemning og mye folk på disse konsertene. Og så er det hevet over en hver tvil at CC Cowboys er et glimrende band, understreker Johnsen.

– Dere slapp i dag nyheten om at Stage Dolls kommer til våren. Det betyr at du tror på godt besøk da også?

– Det er helt bevisst at vi slipper nyheten i dag, når det er mye trøkk rundt dagens konsert. Jeg er overbevist at at Stage Dolls fortsatt har et stort publikum i Vesterålen, som mer enn gjerne kommer på også den konserten.

– Vi er svært glade for at Stage Dolls kommer til oss. Etter at vi har hatt CC Cowboys, synes vi at Stage Dolls er en naturlig oppfølger. De debuterte omtrent samtidig og appellerer langt på vei til samme publikum, i alle fall aldersmessig, sier Johnsen.