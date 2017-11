For andre år på rad er en «lokal» artist en av headlinerne på Fæsterålen

Kultur

Sånn blir det gjerne når noen av de «lokale» artistene fra Vesterålen også er blant landets ledende liveartister og -band.

Har prøvd i to år

Festvivalsjef Stein Inge Pedersen har jobbet i nesten to år med å få på plass avtale med bandet fra Andenes og Kåfjord. For det er ikke så enkelt som bare å booke dem - her er det kamp om godbitene.

– Det var bare såvidt det gikk, og vi var i budkonkurranse med en annen festival som ville ha dem samme helg. I tillegg var de allerede booket et annet sted. De er jo veldig populære på festivaler, og reiser land og strand rundt i Norge, sier Pedersen.

Har vært i studio

«Alle» har hørt deres første virkelige store hit «Can you hear the morning singing» som kom ut sommeren 2011. Siden den gang har de sluppet fire album, pluss albumet «Letters» som kom allerede i 2008.

Det siste året har det imidlertid vært forholdsvis stille fra den ellers så høylytte og livlige gjengen: de har nemlig vært i studio med nok en plateinnspilling.

– I fjor gjorde de ikke så mange jobber, da de har vært i studio den siste tida.

Aller best live

Det er likevel først og fremst på scenen at de fire Rundberg-brødrene - vel, nå er det bare tre av dem igjen etter at yngstemann Herman Rundberg takket for seg i bandet tidligere i høst - og andværingen Holmstad-Solberg, er på sitt beste. For selv om de er relativt lokale, har de blitt et av Norges beste liveband.

– De får strålende kritikker uansett hvor de gjør konserter. De er glad i folk som lager mye liv, sier Pedersen.

Festivalsjefen har selv sett bandet live ved et par anledninger, og mener at de er rene fyrverkeri på scenen.

– De gir mye av seg selv, har godt humør og er veldig energiske folk, sier Pedersen.

Lanserer flere senere

Pedersen prøver ofte å lodde stemningen for hvilke band som ønskes til Fæsterålen, når han prater med folk. Og nettopp Violet Road er det mange som har ønsket seg.

De har allerede fire andre relativt sikre avtaler om andre band til festivalen, som kommer til å slippes fortløpende utover vinteren.

– Vi har ikke en fast plan på hvordan vi gjør det, men generelt vil artistene bli lansert tidligere i år enn i fjor, sier Pedersen.