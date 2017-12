Erik og Kriss til Fæsterålen

Kultur

Erik og Kriss er dermed det andre bandet som er klart til neste års Fæsterålen. Fra før er det kjent at Violet Road kommer.

– Dette er en gruppe som har vært viktige i over ti år, og som fremdeles kommer med ny og bra musikk, sier festivalsjef Stein Inge Pedersen.

Startet med russelåt

Erik og Kriss startet da de laga ei låt til sin egen russebuss, i forkant av russetida. Det fikk de mye oppmerksomhet for, og de begynte aktivt å produsere låter. I høst solgte de ut Sentrum Scene lenge før konserten.

– Jeg vil si at de er blant Norges mest populære artister innen sin sjanger, sier Pedersen.

Deadline Event, som står bak Fæsterålen, jobbet med å få på plass popduoen også før årets utgave uten at de kom helt i mål. Nå er imidlertid festivalsjefen glad for å kunne lansere dem for neste år.

Slipper nye artister hver fredag

Erik og Kriss er et navn flere publikummere har trukket fram som ønske-band til festivalen. Pedersen trekker frem sceneshowet til duoen som spesielt bra.

– De har et veldig bra liveband med seg, sier han.

Fæsterålen har lansert sin helt egen adventskalender i ulike mediekanaler. Den inneholder blant annet et ukentlig artistslipp hver fredag i adventstida.