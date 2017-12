Hjertevarmt mot julenatt

Kultur

«Julesang mot midnatt» rett før jul i Hadsel kirke er blitt en populær tradisjon. Under ledese av dirigent Külli Treimann Skagen, som brenner ekstra sterkt for dette arrangementet, ble det en stemningsfull opplevelse for alle de som hadde tatt turen til kirkerommmet.

Tekstleser Oddvar Kleppa bandt sammen musikk og julebudskap gjennom å ta tilhørerne med gjennom juleevangeliet. Sammen med seg hadde blandetkoret også solistene Åshild Bjørkeng Haugen, Lars Dragland, Pernille Moe, samt Mette Dyrnes på kirkeorgel og Stine Sivertsen på kornett.

Gjennom rundt tjue musikalske innslag, som de velkjente «Stille natt», «Deilig er jorden» og «Det hev ei rose sprunge», til eksempelvis den tyske komposisjonen «Drei Hirtenkider aus Fatima» av esteren Arvo Pärt, sørget kor, solister og musikere for en strålende opplevelse ved inngangen til julehelgen.

Sammensetningen av musikkstykker, tekstlesning og arrangement bar bud om at denne konserten er det jobbet grundig med. Veldig lite var overlatt til tilfeldighetene. Fellesskapet mellom de musikalske utøvere og tilhørere ga en fredfull opplevelse som virkelig satte stemningen.