– Dette er akkurat hva oljeselskapene ønsker seg

Vi er nok mange som hadde håpet at AP skulle bevege seg inn i framtida i LoVeSe-spørsmålet og prioritere fisk foran olje. I stedet har de tatt et langt skritt tilbake og dukket ned i skuffen fra 1994.

Det var i 1994 at AP fikk gjennomført konsekvensutredningen for Nordland VI. Stoltenbergregjeringen lukket så området i 2001 av miljøfaglige hensyn. At AP nå i 2017 ønsker å åpne området for oljeaktivitet, og attpåtil kaller det et kompromiss mellom miljø og næringsinteresser er dårlig nytt for fisken, folket og havet i Lofoten.

I forvaltningsplanen for 2011 ble nettopp disse områdene beskrevet som de aller mest sårbare og verdifulle, med fastlandseuropas største hekkekolonier, ekstremt viktige gyteområder, verdens største kaldtvannskorallrev OG sannsynligvis mest olje.

Åpning av Nordland VI er akkurat hva oljeselskapene ønsker seg, det er ikke noe kompromiss.

Nordland Venstre hadde på årsmøtet i 2016 en uttalelse om å reversere muligheten for å åpne nettopp dette sårbare området, se lenke nederst i mailen. Vi mener risikoen er for stor.

Som stortingskandidat for Venstre i Nordland er jeg trygg på at Venstre vil gå inn for vern mot oljeaktivitet i disse sårbare naturområdene. Vi skal leve av våre fornybare ressurser og skape nye grønne arbeidsplasser. Vi har en langstrakt og ekstremt næringsrik kyst, og en natur som kan gi påfyll til en hel verden. Framtida i nord er grønn vekst, ikke svart hav.

Ida Gudding Johnsen,

stortingskandidat for Nordland Venstre