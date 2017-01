- Reversér ambulansekuttet

Første januar i år ble det kuttet i ambulansetilbudet i Vesterålen, ved at en bil ble tatt bort fra Sortland. Fra to fungerende ambulanser i Sortland, er det per dags dato bare én aktiv ambulanse igjen. Allerede nå, før det har gått tre uker ut i året, merker vi reduksjonen. Fem alvorlige avvik er meldt, pasienter som må vente opp til en time på ambulanse og pårørende som selv må kjøre til sykehuset. I tillegg fører dette til at det tar til før andre pasienter får hjelp, da legene er opptatt med å passe på de som venter på ambulanse. Det kan også være at ambulansen fra Sortland må hjelpe til ved ulykker og hendelser i andre kommuner, og det kan oppstå en samtidskonflikt.



Det er satt inn det som kalles en hvit ambulanse, som kan avlaste ved å kjøre pasienter hjem fra sykehus, dersom de ikke behøver en ambulanse. Denne bilen regnes ikke som en del av beredskapet, og sjåføren er ikke utdannet ambulansepersonell.



Det er svært positivt å se at flere har engasjert seg i saken, og kommet med utspill, deriblant fagorganisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og kommuneoverlege Mette Røkenes. Vi registrerer også med glede et engasjement fra innbyggerne, og oppfordrer til å fortsette med det.



For Rødt Sortland er det ingen tvil. Dette er å sette liv og helse på spill, og å utsette mennesker som trenger rask hjelp for unødvendig venting og bekymring. Vi mener kuttet må reverseres, få tilbake en til ambulanse i Sortland Kommune.



Kommunestyret i Sortland sluttet seg, i november 2015, enstemmig til høringsuttalelsen fra Vesterålen Regionråds arbeidsutvalg. Der var konklusjonen at: "Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd anmoder styret i Nordlandssykehuset HF om å avvise forslaget til reduksjon av ambulansetilbudet i Vesterålen". Rødt Sortland håper på at saken settes opp i førstkommende kommunestyre, og kommer da til å støtte en eventuell uttalelse om å få ambulansen, med tilhørende yrkesutøvere, tilbake.