- Forventer at lederne tar ansvaret

Stortinget vil bestemme 1 region, men det er åpning for 2 regioner - derfor er det viktig at sentrale aktører i nord, nå tenker nøye gjennom hva de ønsker i fremtiden. Vil de ha en region, ja så er det bare å sitte stille i båten - stortinget tar avgjørelsen, men ønsker de to regioner så bør de ta opp hansken igjen.

Hovedansvaret for at Nord Norge ble spilt ut over sidelinjen i denne viktige reformen ligger først og fremst i at Fylkesrådslederne Tomas Norvoll i Nordland, Cecilie Myrseth i Troms og Fylkesordfører i Finnmark Runar Sjåstad, har sviktet landsdelen gjennom at de ikke tok denne reformen på alvor. Slutte interne krangler og landsdelen konkurrerer med de fremtidige over hele

Det må kunne forventes at lederne i fylkene tar det ansvaret de er valgt til av sine respektive fylkesting, nemlig å sørge for at fylkenes og landsdelens interesser blir ivaretatt på en betryggende måte. Hadde de tatt dette seriøst og kommet frem til et omforent vedtak eller et forslag til intensjonsavtale, ville ikke stortinget måttet sende denne utrolig viktige saken tilbake til landsdelen i en ekstraomgang.

De har bak lukkede dører og et par tilfeldige møter på overtid funnet ut at de ikke skulle gjøre noe som helst, men at de hver for seg skulle ha alt som før, selv om de var klar over hva som stod på spill. Denne konklusjonen kom i desember 2016 etter en meget spesiell og flau forestilling som endte med trusler om å «kappe land» fra hverandre. Som fylkestingspolitiker og gruppeleder i fylkestinget er det utrolig flaut og frustrerende å bli plassert på tribunen i en så viktig sak for landsdelens muligheter for vekst og utvikling både for innbyggere og næringsliv i Nord. Det hele bar preg av en skinnprosess, iscenesatt som et spill for galleriet.

Regionreformen legger til rette for en reduksjon fra 19 fylkeskommuner i dag, til 10 større robuste regioner. Overføring og flytting av makt fra stat til disse regionene er essensen i reformen. Dette skaper større muligheter for å være «herre i eget hus», og som derigjennom medfører betydelig muligheter for å ta regionale beslutninger.

Reformen vil kunne føre til nye viktige oppgaver til landsdelen og vil legge til rette for utflytting av statlige arbeidsplasser. KS ( Kommunenes sentralforbund ) har skissert opp en rekke oppgaver som de nye regionene kan overta. Stortinget sendte saken ut på høring for snart et år siden til alle fylkeskommuner i landet og ba om at såkalte nabosamtaler ble satt i verk. Sjansen har vært der, de grep den ikke.