Snur om bompenger

I forrige formannskapsmøte var der oppe en høringsuttalelse fra Nordland Fylkeskommune til regional transportplan Nordland, handlingsplan 2018-2021.

I denne planen ligger ikke FV 82 gjennom Sortland sentrum inne med midler. Det ligger inne et forslag på trafikksikkerhetstiltak på 12 millioner i perioden. Sortland Høyre støtter derfor høringsuttalelsens punkt der det fremheves at Sortland sentrum må prioriteres i handlingsprogrammet.

Tove Mette Bjørkmo om bompengevedtak: - Bompenger i Vesterålen ingen nyhet I en høringsuttalelse til Regional Transportplan, ønsker et bredt flertall i Sortland Formannskap bompenger i Vesterålsgata for å finansiere utbedring og utvikling. Det er intet nytt mener sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo.

Høyre mener at Nordland fylkeskommune som veieier må prioritere det som er en av fylkets viktigste fylkesveier, nemlig Vesterålsgata, som er hovedåren som knytter hele Vesterålen sammen. Høringsuttalelsen bør inneholde en tilbakemelding fra Sortland kommune om at det bør settes av nok penger til å oppgradere Vesterålsgata til en trygg og effektiv gjennomfartsvei for Vesterålens befolkning og næringsliv.

Sortland kommune har også oppgraderinger og utfordringer rundt tilknytningen til Vesterålsgata som bør gjøres senest samtidig med fylkets opprustning av veien. Dette mener vi bør dekkes over Sortland kommune sine investeringsmidler, og prioriteres av de kommunale politikere. Det å skulle dytte regningen over på folket i form av bompenger enten det skulle være kommunens eller fylkets ansvar er ikke en løsning som Høyre vil stemme for.

Under møtet i formannskapet var Høyre av den oppfatning at høringsuttalelsen skulle videre til kommunestyret for behandling der. Det har vi i ettertid oppdaget at den ikke skulle og har derfor sendt en henvendelse til ordfører om at saken settes opp på sakslisten til neste kommunestyremøte den 6. april. Vi forutsetter at ordfører setter saken på sakskartet.

Vi ser i ettertid at vi allerede i formannskapsmøtet burde ha omformulert og levert en alternativ høringsuttalelse, og vil derfor sørge for at dette blir gjort til kommunestyret den 6. april.

Det alternative forslaget som blir levert vil understreke behovene som er for en oppgradering av Vesterålsgata, og at dette er Nordland Fylkeskommune sitt ansvar. Videre at kommunestyret i Sortland stiller seg prinsipielt imot bruk av bompenger for å finansiere dette.

Med Frp og og Rødt sin støtte vil det dermed være et flertall i Sortland mot bompenger, og for ei trygg og sikker gjennomfartsåre i Vesterålen.

Silvia Ovik, gruppeleder Sortland Høyre