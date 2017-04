- Rødt og kampen mot Forskjells Norge

Norge har i mange år blitt kåra til at av vedens beste land å bo i. Dette gjelder for mange av oss, mens det for andre igjen ikke stemmer i det hele tatt.

Rødt vil i en landsomfattende aksjon sette søkelys på Forskjells Norge, - hva er forskjellsutviklinga og hva skaper disse forskjellene?

Siden 2006 har den økonomiske ulikheten i Norge økt med 14 prosent i følge tall fra det Tekniske beregningsutvalget.

Rødt peker på fem viktige årsaker til denne negative samfunnsutviklingen:

Ulikhet går i arv (født fattig – ofte alltid fattig – rikdom og fattigdom går i arv)

De rike bidrar for lite til fellesskapet.( De blå i regjering har fjernet 21 milliarder i skatteinntekter som kunne ha vært brukt til utjevnende, universelle velferdsordninger)

Lederlønninger har løpt løpsk. ( En leder i et helseforetak tjener 15 ganger mer enn sykepleieren han/hun er satt til å lede)

Det organiserte arbeidslivet raseres. (langvarige, midlertidige stillinger, angrep på kollektive avtaler, usikre arbeidsforhold, sosial dumping og full åpning for vikarbyråer)

Fraværet av sosial boligpolitikk. (Staten fører ikke lenger en aktiv boligpolitikk for å skaffe nok boliger med rimelig standard. Vanskelig for lavlønte og midlertidig ansatte å skaffe seg egen bolig.)

Forskjellene framtrer ikke bare som forskjeller i økonomi, velstand og velferd. Økt sentralisering og konsentrasjon fører til større forskjeller i makt og innflytelse og svekkelse av folkevalgt og demokrati.

Rødt i Nordland og på Sortland vil også ha søkelys på følgende forhold som bidrar ytterligere til å skape forskjeller mellom folk :

Nedlegging av akuttberedskap og fødeavdelinger på lokalsykehus

Høyresidas tiltak for å privatisere fellesressursene i havet og legge til rette for at disse verdiene i enda større grad havner hos nasjonale eller internasjonale kapitalinteresser.

Kommune- og regionreform som fjerne antall folkevalgte og øker avstanden mellom innbyggere og de folkevalgte. Kapitalinteresser med lobbymuligheter styrker sin påvirkning og makt.

For Rødt som i 2017 har reelle muligheter til stortingsmandat særlig fra Nordland og Oslo, vil kampen mot økte forskjeller være av aller største viktighet.