Vekst i oppdrettsnæringen er betinget av rettmessige inntekter til kommunene. Havbruksfondet som ble opprettet i 2016 for å gi inntekter til kommunene har ikke virket etter hensikten. Inntektene til fondet svikter på grunn av manglende vekst.

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) krever derfor at Stortinget tar saken opp på nytt. Konkret ber NFKK om at det som incitament for tilrettelegging og som kompensasjon for arealbeslag, innføres en areal- eller produksjonsavgift snarest, og at den fordeles i henhold til kriteriene for det vedtatte havbruksfondet, det vil si i henhold til andel tildelt lokal biomasse (lokal-MTB) i den enkelte kommune.

Det er et klart politisk mål å femdoble produksjonen i havbruksnæringen innen 2050. Norske kommuner ønsker å bidra til denne veksten.

Skal norske kommuner bidra til denne veksten er det helt sentralt at kommunene som legger til rette for næringen også får sin rettmessige del av verdiskapingen. Lokalsamfunnet må få noe tilbake for beslaglegning av arealer i kommunene.

Ole L. Haugen, styreleder NFKK

Kjell-Olav Gammelsæter, daglig leder NFKK