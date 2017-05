– Styrk rammevilkårene for norske sjøfolk

Havnæringenes bidrag til norsk økonomi er betydelig. Det samme er potensialet for fremtidig verdiskaping. Med grunnlag i ressursene under, i og på havet skal det skapes mange nye, trygge arbeidsplasser.

Langs vår langstrakte kyst er det nå rekordstort antall skip i opplag og mange av våre sjøfolk er sendt på land. Nedturen fryktes forsterka ved at NIS (Norsk internasjonalt skipsregister) nå åpner for utenlandsk mannskap med svært lav lønn på norske skip i norsk farvann. Det er derfor fremma et krav fra alle sjøorganisasjonene om en utredning av muligheten for krav om norsk mannskap på norsk sokkel.

Våre naboland som England har bekrefta at de vil utrede en lignende ordning.

Den britiske regjeringen vil ta grep for å beskytte egen maritim industri mot den økende bruken av billig utenlandsk arbeidskraft som truer med å prise britiske sjøfolk ut av Nordsjøen. Samferdselsminister John Hayes forsikrer industrien om at minstelønnsreglene skal vurderes, da det fryktes at de lave prisene på utenlandsk arbeidskraft priser britiske sjøfolk ut av konkurransen.

Fremskrittspartiet mener i utgangspunktet at det er uheldig med restriksjoner på bruk av arbeidskraft i havområdene. Norske sjøfolk har over tid hatt nytte av å kunne operere uten restriksjoner i internasjonalt farvann. Vi utfordrer derfor ikke flaggstatsprinsippet, dette gjelder forvaltning av kyststatsprinsippet.

Fremskrittspartiet er opptatt av å sikre skipsfarten konkurransedyktige rammevilkår slik at norske rederier velger å seile under norsk flagg med norske sjøfolk.

Fremskrittspartiet støtter norske sjøfolk og har fått gjennomslag for en lovfesting av nettolønnsordningen, og løfta refusjonstaket denne regjeringsperioden. Regjeringen bør vurdere ytterligere forsterkninger av nettolønnsordningen slik at den omfatter flere flåtegrupper.

I lys av konjunktursituasjonen, situasjonen for norske sjøfolk og endringer i rammebetingelser internasjonalt ber Fremskrittspartiets landsmøte regjeringen om å utredning av kyststatsprinsippets virkeområde på norsk sokkel slik sjømannsorganisasjonene krever.