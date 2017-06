– Hadsel-bygdene samarbeider

Søndag kveld hadde Innlandet lokalutvalg møte på Hennes. Lokalutvalget på Innlandet har lang og god tradisjon for å jobbe for utvikling av sin kommunedel, og denne søndagen hadde de invitert representanter fra søndre Langøy til idémyldring.

I takt med at kommunen velger å sentralisere, har det vist seg nødvendig at man står sterkt samlet i distriktet. På Langøya har det vokst frem en økende interesse for gjenopprettelse av lokalutvalg, og i møtet kom det frem gode eksempler på at samhold og tilhørighet vokser i bygda når man jobber sammen med ulike prosjekt. Innlandet lokalutvalg orienterte om stedsutvikling, «Bygd For Livet»-prosjektet, Møysalen, engasjement og kjærlighet til bygda, men også om bekymringer omkring manglende kommunal forståelse for viktigheten av å videreutvikle også bygdene i Hadsel. Innlandet og Langøya har i denne forbindelse en del felles interesser.

Møtet konkluderte med at Innlandet, Strønstad, Melbu og søndre Langøy burde møtes for å drøfte om de kan ha nytte av et større samarbeid med hverandre. Det var og bred enighet om at det vil være interessant å utfordre kommunens politikere på å inkludere hele kommunen når kommuneplanens samfunnsdel skal gjennomgås i år. Det oppleves viktig at hele kommunen får bidra når retningen for de kommende 10 årene skal settes.