– Rammer norske arbeidsplasser

Arbeiderpartiet har fortsatt sine evige gjentakelser om at Høyre bare gir skattelette til de rike, og nå sist så prøvde Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen seg på at Høyres kutt i formuesskatten tapper Nordlands kommuner for penger. Dette er totalt feil, og bidrar heller til å forvirre velgerne. For hadde disse påstandene vært riktig så hadde jeg skjønt uroen, men begge påstandene er feil.

Med flyktningkrise og det verste oljeprisfallet på 30 år, har Høyre styrt Norge trygt gjennom en krevende tid. Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber. Norsk økonomi er i ferd med å få flere ben å stå på. Forskningen i næringslivet har gått opp, skattene går ned. Det skapes rekordmange gründerbedrifter, og investeringene i kunnskap og samferdsel har aldri vært høyere.

Høyres skattelettelser har gått til folk flest, bare 3 % av skattelettelsene av det totale handlingsrommet har blitt brukt på redusert formueskatt. De store pengene er gått til kunnskap, samferdsel, innovasjon og vekstfremmende skattelettelser. Samferdselsinvesteringene alene er tre ganger større enn skattelettelsene.

Når det gjelder formuesskatten som er en skatt som bedriftseierne må betale uansett om bedriften går med overskudd eller ei, så er den redusert denne perioden. Høyre vil også fremover jobbe for å redusere og på sikt fjerne denne urettferdige skatten som bare rammer norskeide arbeidsplasser.

Imidlertid er det ikke sant som Sivertsen sa i debatt med meg på NRK Nordland sist onsdag, at kommunene tappes for inntekter når Høyre reduserer formuesskatten.

Hverken tidligere lettelser i formuesskatten eller fremtidige lettelser påvirker kommunesektorens økonomi. Kommunesektorens økonomi fastsettes og måles gjennom kommunenes inntektsvekst og veksten i frie inntekter. Her er også formuesskatten innberegnet.

Høyre har gjennom statsbudsjettet sørget for at de inntekter som kommunesektoren «mister» ved lettelser i formuesskatten er blitt kompensert, og vil også bli kompensert, fra staten. Status for kommuneøkonomien for 2016 viste også at kommunenes realvekst i frie inntekter ikke har vært bedre nå enn hva den har vært siden 2006.

Men det som er sant er at Sivertsen og hans parti lover oss alle minst 15 milliarder i skatteøkning. Dette utgjør en skatteøkning på 1.4 milliarder til oss i Nord-Norge som de vil belaste oss. Penger som heller kan brukes til å trygge nord-norske arbeidsplasser eller skape nye arbeidsplasser.

Margunn Ebbesen