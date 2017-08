– Jeg velger Arbeiderpartiet

Meninger

I høstens valg har velgerne mulighet til å bestemme hvilken retning landet skal ta.

Velger man blåblått vil resultatet bli flere midlertidige stillinger, mer privatisering, dårligere offentlige tjenester som følge av mindre penger til stat og kommune, altså dårligere velferdstjenester for det store flertallet.

Arbeiderpartiet går til valg på gode kollektive felleskapsløsninger som sikrer velferden til alle uansett økonomisk ståsted. Dette kan gjøres hvis alle bidrar til felleskapet etter evne, altså at de som har mest også yter mest.

Før forrige stortingsvalg lovet de blåblå store skattekutt. Det har de innfridd, men bare til de aller rikeste i landet.

Begrunnelsen for de milde gaver var at skattekuttene skulle skape nye arbeidsplasser. Dette har vært prøvd før, i flere land, mange ganger.

Problemet er bare at skattekutt aldri har skapt arbeidsplasser. Den eneste veksten jeg har kunnet registrere dette har ført til, var at salget av luksusbiler (biler til over 1,5 millioner kroner) steg kraftig.

Landet trenger en ny regjering, bruk stemmeretten!