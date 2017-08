– Stortingsvalget er også et forsvarsvalg

Meninger

Venstre vil at flere av beslutningene stortingsflertallet bestående av H, FrP og AP gikk inn for må omgjøres. Vi går til valg på et balansert forsvar og en fortsatt sterk landmakt.

Vi vil styrke Hæren, særlig i Nord-Norge, ha et mer slagkraftig Heimevern, bevare Andøya flystasjon, videreføre hovedbasen for helikoptre på Bardufoss og beholde Kystjegerkommandoen og Sjøheimevernet.

For Andøya Flystasjon er høstens valg et være eller ikke være. Stortingsflertallet bestående av H, FrP og AP er samstemte: Andøya Flystasjon skal legges ned.

Senterpartiet mener de vil få gjennomslag hos et Arbeiderparti som via sin leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt, sier at de ikke vil forhandle om de vedtakene som ligger i langtidsplanen.

Den politiske realiteten er at uavhengig av om Solberg eller Støre er statsminister etter valget, er det opp til andre partier enn H, FrP og AP hva som blir den endelige innretningen av Forsvaret.

Venstre mener vi må bruke mer penger på Forsvaret og oppfylle alle våre internasjonale forpliktelser i NATO, men våre prioriteringer skiller seg fra regjeringens på en rekke viktige områder, særlig når det kommer til Hæren, Heimevernet og nærforsvaret av kysten.

Vår satsing på landforsvaret vil gi landet et balansert forsvar med større fleksibilitet og slagkraft. Det er et forsvar som vil være i stand til å møte utfordringene Norge står overfor i dagens sikkerhetspolitiske situasjon, og ruste oss for framtida. Venstres forslag for forsvaret bygger på faglige anbefalinger fra nåværende og tidligere forsvarssjefer.

Neste stortingsperiode vil bli helt avgjørende for innretningen av Forsvaret. Vi må få på plass en mye sterkere prioritering av Hæren, Heimevernet og et kystforsvar for fortsatt å ha et balansert forsvar.

De meningsløse beslutningene om nedleggelse av Andøya flystasjon og hovedbasen for helikoptre i Bardufoss må stoppes.

Snart er det valg. Husk at dette valget avgjør Forsvarets fremtid i Norge.