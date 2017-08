– Slaget om Nord-Norges fremtid avgjøres nå

Meninger

Elitens eller folkets framtid?

Skal en rik elite eller folket bestemme Nord-Norges framtid? De store partiene mener landsdelens framtid er avhengig av å åpne havet for oljeselskapene.

De ser bort fra klimaendringer, at seismikkskyting kaster fiskere på land og at verdens rikeste fiskebanker settes i fare. Høyresiden flytter fiskeressursene til stadig færre hender. Kystsamfunn og ungdom stenges ute.

SV kjemper for at havet skal komme kystfolket og miljøet til gode, ikke en rik elite. Vi kjemper for ei fornybar framtid.

Sentralisering eller nærhet?

Skal beslutninger flyttes nærmere eller lenger bort fra folk? I dag sentraliseres stadig flere oppgaver og tjenester til de største byene. Til tross for spredt bosetting og næring svekkes nærhet til tjenester og beslutninger. SV mener oppgaver må desentraliseres og deles på.

Om funksjoner flyttes nærmere folk blir beslutningene bedre og mer tilpasset folks liv og virke. Sentraliseringspolitikken må erstattes av en nærhetsreform hvor beslutninger og tjenester er nærmere der folk bor.

SV velger nærhet, ikke sentralisering.

Forskjeller eller fellesskap?

Skal forskjellene øke eller fellesskapet styrkes? I dag øker forskjellene raskt i samfunnet. Makt og penger konsentreres. SV vi vil ha et Nord-Norge hvor forskjellene er små og den sosiale rettferdigheten stor. Vi vil spre makt og penger, styrke velferden, øke barnetrygda, sikre flere lærere i skolen, og en trygg alderdom.

SV velger fellesskap framfor forskjeller.

Vi inviterer deg til å bli med oss i disse veivalgene. Slik at vi som bor i nord i fellesskap kan skape landsdelens framtid.