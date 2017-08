– Høyres skremmekampanje mot pensjonistene

Meninger

Det vil Arbeiderpartiet ha en garanti mot. Vi mener pensjonister alltid skal gå i pluss når arbeidstakerne gjør det, og at pensjonister skal gå mindre i minus enn arbeidstakerne ved lønnsnedgang. Høyre er uenige, og mener tydeligvis det er helt greit at du som pensjonist skal kunne tape mange titusener i pensjon til tross for at lønnstakerne får lønnsøkning.

Høyres skitne skremmekampanje mot norske pensjonister mangler sidestykke i norsk valgkamphistorie. Etter tre år på rad med lønnsnedgang for pensjonistene har Høyre ingen svar på hvordan de vil unngå at dette skal skje også i framtida. Da angriper de heller Arbeiderpartiets modell, som både Pensjonistforbundet, Unio og LO har gitt sin støtte til.

I Aftenposten forsøkte Høyre denne uken å tegne et bilde av at pensjonister vil kunne tape dersom reallønnsveksten blir langt høyere enn forventet i fremtiden. Det er uriktig. Pensjonister vil alltid få økt sin kjøpekraft i år med reallønnsvekst med Arbeiderpartiets forslag, men de vil derimot kunne tape med Høyres modell. Det har for eksempel skjedd i løpet av de siste fire årene.

Dersom pensjonsutviklingen i framtiden blir like dårlig som den har vært med Høyre i regjering vil en pensjonist både kunne tape over hundre tusen kroner på Høyres modell sammenlignet med Aps modell, og de vil i tillegg kunne få en reell nedgang i sin pensjon med mange titusener.

Dette er ingenting annet enn et bevisst forsøk fra Høyre på å spille på frykt hos pensjonistene, gjennom å fremsette uriktigheter om Aps opplegg. At de har nerver til å gjøre det etter at pensjonistene med Høyre i regjering har fått redusert sin pensjon i tre av fire år er uforståelig. Med Aps foreslåtte modell ville pensjonistene gått i pluss denne perioden.

Norske pensjonister fortjener bedre enn en regjering som sitter stille og ser på at pensjonene går ned år etter år, og attpåtil sprer usannheter om partier som faktisk vil gjøre noe med det.