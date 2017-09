– Hoderystende kunnskapsløst fra Freiberg

Meninger

I media de siste dagene har førstekandidaten til Fremskrittspartiet i Nordland, Kjell Børge Freiberg, og jeg hatt en debatt om hvordan vi skal utvikle Nordland fremover.Det er en viktig debatt.

For min del er jeg klokkeklar på at reiselivet er en av de viktigste næringen vi skal utvikle de neste årene. Og det må vi gjøre gjennom en aktiv næringspolitikk. Det er derfor forunderlig å lese at Freiberg harselerer med reiselivsnæringen. Han mener at «enkelte partier tilsynelatende mener turisme og asylmottak er bein Nordland skal stå på».

Ja, Kjell Børge, jeg – og for den sak skyld hele fylkestinget mener at reiselivet er en av de viktigste næringene vi skal utvikle i Nordland. Jeg minner om at dette er en næring som i Norge sysselsetter over 160 000 mennesker. Det er ikke minst en næring som er viktig for unge arbeidstakere. Og det er en næring som skaper nye arbeidsplasser over hele landet. Ikke minst i Lofoten og Vesterålen.

Lytt til næringslivet Kjell Børge

Låner vi øre til NHO Reiseliv og World Economic Forum er de krystallklare. Reiselivet har blitt en viktig økonomisk drivkraft. 1 av 10

nye jobber som ble skapt på verdensbasis det siste tiåret er skapt innen reiselivet. Dette ser vi også på antallet turister i verden. I år 2000 var 674 millioner turister på reise utenfor eget land. I 2016 var tallet 1,2 milliarder turister. I 2030 skal dette tallet øke til 1,8 milliarder turister.Det er en enrom vekst som vi må vi ta på alvor.Spørsmålet blir derfor hvordan vi rigger oss for denne veksten i Nordland? Skal vi evne å ta ut potensialet i reiselivet må vi rett og slett ha en aktiv næringspolitikk. Vi kan ikke avfeie denne næringen som noe vi ikke trenger i fylket vårt.På vegne av at av de viktigste næringene iNordland ber jeg om at Kjell Børge Freiberg tenke seg om en gang til før han skyver næringsutvikling fra seg med kunnskapsløs prat.