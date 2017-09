Meninger

Tusen takk, Hadsel kommune. Tusen takk, kommunestyret i Hadsel kommune. Takk til ordfører Siv Dagny Aasvik. Takk til ordfører for å ha trua. Takk før at dåkker lytte til oss. Takk for at dere tar oss seriøst. Takk før at dåkker tar ungdommen seriøst. Takk.

Hadsel kommune er en fin kommune å bo i. Vi har fantastisk natur, flere videregående skoler med ett hav av valg, vi har en splitter ny ungdomsskole og enda en ny står før tur.

Vi har også et fint kulturliv. Vi har kulturuka, to ungdomsklubber der én er splitter ny. Vi har også kulturskole, ei lang linje med idretter og så mye mer.

Jeg elsket å bo i Hadsel.

Så har vi det som ikke gikk så fint og flott før seg. I 2016 startet kommunes forbilder med å bli ufine. De voksne og eldre var sinte. Det er helt greit å vær sint og sur, men det trenger ikke å speile seg i en debatt der ord og usaklige meninger blir delt.

Det var en stor debatt om å legge ned Sandnes ungdomsskole. Usaklige, barnslige og ufine kommentarer kom, den ene etter den andre. Debatter gikk over styr.

Debatter ble til personangrep. Debatter ble til der ufyselige hersketeknikker ble brukt. Debatter som rett og slett ikke skulle funnet sted.

Jeg hatet å bo i Hadsel.

Ungdommen måtte ta føringen for å få en saklig og bra debattkultur igjen. Ungdomsrådet var flere ganger og kjeftet på kommunestyret. Vi var skuffet. Vi var skuffet over kommunestyret, men også de som skal være forbilder for ungdom.

Den faren eller moren som gikk til personangrep. Den tanten som ikke klarte å ha en saklig diskusjon i et kommentarfelt. Den bestefaren som ikke klarte å la være å bruke teite og hatefulle ord i en debatt.

Vi føler enda skuffelsen en gang i blant. Er dette virkelig våre forbilder? Er det sånn våre forbilder skal lære opp oss ungdom og barn? Mange ville sagt at det er en av grunnene til at det er krig i verden. Det jeg vil si, er at det er derfor Norge er som det er. Voksne mennesker som er forbilder til barn og unge, mobber andre, går til personangrep og er usaklig og skulle virkelig hatt et kurs i folkeskikk.

Det er ikke slik vi vil ha neste generasjon med voksne.

Saken er ennå ikke dø. Det blir nok lenge til denne saken er dø, men kommunens offentlige talspersoner, forbilder og voksne har skjerpet seg. De har lært å oppføre seg.

Vi er stolte. Stolte over å kunne si at vi ble hørt. Stolte over å ha et kommunestyre som tar ungdomsrådet seriøst, selv om vi måtte ta opp saken om folkeskikk og debattkultur gjentatte ganger. Vi er stolte over endelig å vite at vi ble hørt. Vi er stolte over at kommunestyret har tatt tak.

Vår kommune har tatt tak. Kommunestyret har hatt foredragsholder som har fortelt om mobbing, de har hatt egne dager der de opparbeider et fint og bra miljø i kommunestyret.

De har opparbeidet seg en god kultur i kommunestyret, men også på nett. Vi håper at alle vil høre på ungdommen.

Hør hva vi sier og la oss bli stolte av hele Hadsel kommune.

Jeg elsker å bo i Hadsel, igjen.