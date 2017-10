– Kleiva setter fokus på brannvern

Meninger

Sortland videregående skole, i samarbeid med Brann og redning i Sortland og Hadsel, Sortland bondelag og Norsk Landbruksrådgivning arrangeres det fagdag i forebyggende brannvern i landbruket 19. oktober 2017, og øvingsdag den 26. oktober.

Hvert år brenner det på over 200 gårder i Norge. Bare i Nordland mellom 10 og 20 branner i driftsbygninger. Skolen ønsker sammen med medaktørene å sette fokus på dette – både på det forebyggende, og hva gjør vi når det brenner.

Den 19. oktober er det fagdag med foredrag på Kleiva. Blant annet kommer Joakim Jærnes fra Salten Brann IKS og deler erfaringene de hadde med en storbrann i grisefjøs i april i år. I tillegg forelesere fra bl.a. forsikring, Vesterålskraft og landbruksrådgivningen.

Temaene spenner fra forebyggende brannvern, og emner rundt og etter brann. Dette er viktige tema som gårdbrukere og andre som jobber i landbruket har et stadig større fokus på. Det har derfor gått ut en spesiell invitasjon til alle gårdbrukere og landbrukslærlinger i distriktet.

Den 26. oktober øvingsdag der det både skal øves på institusjonsbrann og gårdsbrann. Der deltar elever på skolen som markører på internatet, mannskaper fra Brann og redning i Sortland og Hadsel skal øve på å berge ut fra internatet som røyklegges.

Elever fra Helse- og oppvekst på Kleiva skal organisere førstehjelp på oppsamlingsplass for skadde. Det skal også øves på brann i husdyrbygning, der skal elever på naturbruk være medaktører i øvelsen.

Dette blir et stort arrangement, der det vil skje mye på skolen. For elevene så inngår dette som en del av undervisninga innenfor temaet helse, miljø og sikkerhet – men på en mer spennende og intens måte enn ellers. Mannskapene fra Brann og redning får også en utfordrende dag med bl.a. å gjennomsøke et mørk-, og røyklagt internat der de skal søke seg fram til personer – og berge disse ut.

En ekstra utfordring for både mannskaper, skole og elever er å holde personer ute fra bygningen – mange vil være ivrige for å prøve å hjelpe venner og medelever som de ikke vet hvor er.

Brann i husdyrbygninger er også utfordrende. Dyrene kan ikke komme seg ut ved egen hjelp – og det er også krevende å ta vare på de dyra man klarer å berge ut. Her får både mannskaper, elever, ansatte og kursdeltakere en unik mulighet til å få kunnskaper om hvordan man skal håndtere slike situasjoner.

Vi ser fram til interessante og lærerike brannverndager på Kleiva.