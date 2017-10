– Betenkning over vedtak gjort i siste kommunestyre

Meninger

I Bladet Vesterålen står 14. Oktober et referat fra kommunstyremøte i Andøy. Det har overskrift

Uenige om sykehjemssatsing, og orienterer om opposisjonspartienes fokus på underbudsjettering i pleie- og omsorgssektoren. Spesielt blir det vist til Andøya bo- og behandlingssenter (ABBS) der kommunen igjen har overskridelser i budsjettene. Opposisjonen ønsker med sitt forslag å rette opp bemanningssituasjonen på ABBS til faktisk belegg, dvs det belegg som ABBS har i øyeblikket og som har vært over lengre tid.

Når jeg velger å kommentere dette, er det fordi jeg er blitt pårørende til beboer ved ABBS.

På ABBS møter jeg hyggelig betjening - personer med stor omsorg for brukerne. De er travle, og snakker om at de er for få til å kunne gjøre det de synes er god nok jobb. For eksempel får beboerne kun tilbud om å dusje hver 14. dag. Det oppleves uverdig for bruker og for pårørende.

En annen betenkning er hvilket innhold dagene har for disse som nå har ABBS som sitt hjem.

Jeg har forstått at det ikke er midler til aktivitør. Der er et dagtilbud for at et fåtall eldre som enda bor hjemme, kan komme seg ut 2 dager i uken. Det er et kjempeflott tiltak for denne gruppen. Men det er ganske innlysende at beboerne ved ABBS også trenger sysselsetting. Dagene blir lange hvis innholdet i hovedsak er måltider og middagskvil. Vi snakker om oppbevaring da.

Jeg synes opposisjonen med John Helmersen i spissen, setter ord på noe meget viktig. Deres forslag ble nedstemt, men ordføreren er i følge avisreferatet enig i at det er riktig å stille spørsmål om grunnbemanninga i pleie- og omsorgssektoren er tilpasset virkeligheta. Han sier slik diskusjon må komme i budsjettmøtet. Så da får vi vente å se hva resultatet kan bli.

Undertegnede tillater seg å komme med et forslag til politikerne som skal delta i budsjettmøtet for Andøy Kommune. Forslaget trenger ingen utredning, har ingen ekstra omkostninger, og er som følgende:

1. La være å dusje de siste 14 dagene før kommunestyrets budsjettmøte avholdes.

2. Sitt eller ligg stille (vi ser bort fra arbeidstid), og ha lite eller ingen form for sysselsetting mellom måltidene.

Det kan være greit å ha reelle erfaringer med seg når prioriteringene skal gjøres.