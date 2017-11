Meninger

Vi registrerer diskusjonene fra Tromsø-området angående hvalsafari og at det kan se ut som at hvalene trekker lengre nordover i jakten på silda. Dette er fakta basert på forskning og observasjoner, men gir likevel ikke et helt riktig bilde når det gjelder hvalsafari som attraksjon innenfor turisme. Det er interessante tanker og meninger som fremkommer i forskjellige medier i disse dager – men vi synes artiklene som nå kommer ut er noe unyansert. Vinklingen gir et misvisende bilde av hvem som leverer disse aktivitetene fra blant annet NRK.

Aktører i Vesterålen har helt tilbake til 1989 levert hvalsafari til turister. De naturgitte fordelene med Eggakanten og Bleiksdypet få nautiske mil utenfor Andøya, fører til at blant annet de store spermhvalene beiter i området året rundt.

Når vinteren kommer og flere av hvalene følger sildas vandring, vil også vi kunne få situasjoner slik det beskrives i media for tiden. Ser vi 10 år tilbake i tid opplevde Tysfjord som nærmest opererte med hvalgaranti at spesielt flokkene med spekkhugger fulgte sildestimene ut av fjorden og nordover langs kysten. Allerede i 2003 uttalte forskningssjef Åsmund Bjordal ved Havforskningsinstituttet at silda var i ferd med å endre vandringsmønstret, samtidig som en del av konklusjonen var - men med silda er egentlig ingenting helt permanent. Historisk viser det seg at den over tid gjør endringer i et "vanlig" mønster.

I Vesterålen har aktivitetstilbydere over flere år bygget opp stor kompetanse på flere typer natursafari i tillegg til hval. Vi har hval som spissprodukt hele året i Vesterålen, men det er viktig med en bredde i tilbudet.

Samtidig skal det sies at det er observert både sildestimer og større flokker med spekkhuggere i Vesterålen de siste ukene, vi er derfor glade for at vi også i årets vintersesong kan vise turister på en trygg og forsvarlig måte det fantastiske skuet vi har rett utenfor stuedøra vår.

Med bedrifter som er nytenkende og lager opplevelser tilpasset naturen og miljøet rundt oss - samtidig som Vesterålen reiseliv går i gang med masterplan for reiselivet - går vi spennende tider i møte også i årene framover!

Vi ber samtidig lokalbefolkningen ta hensyn når de store hvalflokkene kommer inn i regionen i vinter etter silda.