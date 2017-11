– Fem løfter for kunnskapsskolen

Meninger

Etter fire år med Høyre er norsk skole på rett vei. Fraværet og frafallet går ned og flere elever lærer mer. Her er noen av Høyres viktigste prioriteringer i skolepolitikken.

Tidlig innsats

Vi vet at elever som sliter og ikke fanges opp tidlig risikerer å droppe ut. Vi må starte allerede i barnehagen, med økt voksentetthet og flere barnehagelærere. I skolen må det bli lavere terskel for hjelp til den enkelte elev. I statsbudsjettet for 2018 er det 300 millioner mer til tidlig innsats.

Lærerløft

Det viktigste for elevenes læring er gode lærere med solid faglig fordypning og pedagogisk kompetanse. Over 5000 får årlig tilbud om videreutdanning, en tredobling fra forrige regjering. Vi innfører en gullstandard om at alle elever skal ha lærere med fordypning i faget de underviser i. Vi øker prestisjen og innfører en ny femårig masterutdanning – som også innebærer høyere lønn i andre enden- for alle grunnskolelærere. Utdanningen skal inneholde mer praksis, bedre opplæring i digitale læringsverktøy og mer faglig fordypning, for å gi lærerne det beste utgangspunktet i møtet med eleven.

Kamp mot mobbing

Hvert år blir 17 000 elever mobbet. Vi trapper opp kampen med mer ressurser, et styrket barneombud og flere mobbeombud, kompetanseheving og en skjerpet aktivitetsplikt for skolene, for å nevne noe.

Løft for psykisk helse

Trygghet og trivsel er avgjørende for mestring og læring. Helsesøster skal alltid ha en åpen dør for de som trenger det. Derfor har vi i perioden ansatt over 600 flere i skolehelsetjenesten og fortsetter opptrappingen.

Yrkesfag

Uten gode fagfolk stopper Norge. Vi gjør yrkesfagopplæringen mer relevant for arbeidslivet og styrker fagskolene. Vi prioriterer flere læreplasser, slik at flere får fag- eller svennebrev. Vi øker lærlingtilskuddet og stiller krav om lærlinger i offentlige anbud.

Dette er noe av det Høyre jobber med. Som ny representant på Stortinget ser jeg frem til å jobbe for å gjøre den norske skolen enda bedre. Sammen skaper vi kunnskapsskolen!