– Farvel, Venstre?

Meninger

Partiet Venstres ryggrad sviktet denne helga i desember 2017. Egentlig har vel Venstres rygg vært noe slarkete i det siste. Venstre sjangler dermed smertefullt videre med ustø kurs og på ustø grunn mot en uviss fremtid. På ustø grunn fordi jeg er sikker på at grasrota i partiet ikke vil flørte med et regjeringssamarbeid med Frp, og at dette vedtaket er utløst av noen få regjeringskåte sentrale medlemmer.

Hva var det Venstres Landsmøte i vår egentlig vedtok? Partiet gikk vel til valg på ikke å samarbeide med Frp i regjering? Gjorde de ikke? Og hva skjer nå? Løgn og bedrag er det som skjer! Partiet Venstre svikter mange av velgerne sine gjennom løgn og bedrag! De øverste tillitsvalgte valgte i helga å tilsidesette fotfolket – Landsmøtet. Venstre selger sjela si! Venstre lurer sine egne velgere! Jeg har blitt lurt av Venstre! Jeg liker ikke å bli lurt! Dette hadde jeg ikke villet tro om Venstre. For en arroganse! For et svik!

Oppsatte mål, prinsipper, verdier og virkemidler i valgkampen vedtatt på Landsmøtet i vår viker nå for nettopp nye mål, prinsipper, verdier og virkemidler på grunn av en regjeringskåt del av partiet. Å ha politisk innflytelse handler selvfølgelig om makt og posisjoner, men det får da være grenser for hva man kan ofre seg for!

Uansett utfall av regjeringsforhandlinger så tror jeg helgas avgjørelse blir skjebnesvanger for partiet. Skal jeg kanskje driste meg til å nevne to ord: spiker…kiste…? For etter denne helga må partiet Venstre for min del bare sjangle ut Stortingsdøra ved neste Stortingsvalg, vandre i solnedgangen mot horisonten, for ikke å dukke opp igjen med sola, men forbli borte fra den politiske arena sjanglende i det evige mørke. Mens et utvalg opphøyde av helgas landsstyredelegater står igjen i Venstres hus og roper det de bare orker og gjentar samme budskap om å påvirke dagens regjering til å bli grønnere, rausere og mere sosialliberal. Til de tror på det selv.

Jeg tror dette blir et farvel.