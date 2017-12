– Hets å stille spørsmål ved politikeres habilitet?

Meninger

Beklageligvis er det som i utgangspunktet skulle være en sak om å sikre en god og trafikksikker løsning for boligområdene Sandvikbakken, Sandvikdalen og Vornes, nærmest blitt en kamp der politikerne i Hovedutvalg for tekniske saker (HT) og befolkningen i områdene det gjelder har helt ulik oppfatning av hva som bør være den beste løsningen.

Reguleringsplanen for vegløsninga har vært klar siden 1975 – noe nåværende HT ikke ønsker å forholde seg til – på tross av utredninger fra Teknisk etat og innleide konsulenter. HT som valgte politikere, driver i stedet egen saksbehandling og mener seg tydeligvis bedre skikket til dette enn fagfolkene.

Krever habilitetssvar fra administrasjonen Det har gjentatte ganger vært stilt spørsmål om Inge L. Nilsens habilitet i behandling av den mye omtalte veisaken i teknisk utvalg i Øksnes, blant annet fra administrasjonen i kommunen. Nilsen har spurt kommunalsjefen om hvorfor, men er ikke fornøyd med svaret han har fått.

Så til noen av Nilsens «påstander»:

Historie:

Inge Nilsen er ikke den eneste som har «historien med seg» - og vi kan bare konstatere at vi har ulik oppfatning av den.

Avståelse av grunn:

På tross av Nilsens mantra om at det er avgitt grunn til veg over Sandvikbakken, er det ingen av beboerne der som kjenner til en slik grunnavståelse. Øksnes kommune har heller ikke å noe tidspunkt kommenter, bekreftet eller dokumentert den av Nilsen påståtte grunnavståelse. Teknisk etat har tvert imot i sine saksutredninger – og i møter – påpekt at den løsningen HT kjemper for, vil avstedkomme betydelig tidsbruk, arbeidsmengde og kostnader i forbindelse med grunnerverv og erstatninger.

Opprørte tilhørere ropte «supperåd» etter hovedutvalget: Skrotet planer om ny adkomstvei til Vornes Teknisk hovedutvalg skrotet onsdag planene om ny adkomstvei til Vornes, og gikk inn for utbedring av eksisterende vei. Det fikk beboere i området til å tenne på alle pluggene.

Halvsannheter, forvrengninger av fakta og til dels usannheter:

Vi stiller oss spørrende til hva Nilsens påstand om at «Aksjonsgruppen kjører på med propaganda som består av halvsannheter, forvrenging av fakta og til dels også usannheter» bygger på.

Hets, sjikane, personangrep og politikerforakt:

Nilsen setter fram påstander om hets, sjikane, personangrep og politikerforakt. Dersom Nilsen mener det er hets, sjikane, personangrep og politikerforakt å stille spørsmål ved politikeres habilitet i forhold til Forvaltningsloven, faller påstanden hans på sin egen urimelighet. Loven er klar; Inhabilitet inntrer når en person:

er part i saken er i slekt eller svogerskap med en part er eller har vært gift eller forlovet med en part – og er leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av et selskap som er part i saken.

I tillegg inntrer inhabilitet dersom det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til upartiskhet.

Når det gjelder politikerforakt, får det stå for Nilsens egen regning. Det at en politiker er i stand til å se en sak fra flere sider og er i stand til å foreta egne vurderinger til beste for saken og for innbyggerne som har valgt dem inn, vil vi påstå er medvirkende til at vi som velgere og innbyggere fortsatt kan ha tiltro til demokratiet.