– Høy temperatur i fyrverkeridebatten

Meninger

Det er full fyr i debatten om fellesfyrverkeri på Sortland. Jeg og mange andre har tenkt tanken om å satse på en større, samlet oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften, noe som har fått enkelte til å reagere med de sterkeste karakteristikkene de kommer på. Selv har jeg blitt anklaget for å være kommunist (ille), totalitær (verre), og for å ville ta fyrverkeripengene fra folk og gi dem til flyktninger (verst). Det hele er ganske underholdende, for de av oss som tar nettdiskusjoner med en klype salt.

Ønsker forbud mot fyrverkeri også på nyttårsaften Christian Torseth, sortlending og SV-er, tar til orde for å forby privat fyrverkeri i Sortland sentrum - og så heller innføre fellesfyrverkeri, slik flere kommuner har gjort de siste årene. På Facebook blir ideen tatt godt imot.

Heldigvis er det få som debatterer på et så lavt nivå, og et overveldende flertall gir sin fulle støtte til ideen. Årsakene er åpenbare. De personlige tragediene står i kø hvert år. Tilfeldig forbipasserende eller andre i nærheten blir årlig truffet i hodehøyde av eksploderende raketter, noe som forårsaker skader på syn og hørsel opp til og inkludert blindhet og døvhet. Brannskader og tap av fingre er også noe statistikken sier vi må regne med. Hvert eneste år ser vi branntilløp og husbranner, og spesielt gammel trehusbebyggelse er utsatt. Hunder og katter kan reagere så sterkt at de resten av livet reagerer på plutselige lyder med panikk. Eierne fortviler, for reglene om oppskyting kun på gitte tidspunkt blir ofte ignorert. Det er mange grunner til å tenke at fyrverkeri bør reguleres bedre.

Ordføreren om fellesfyrverkeri: – Kommunen kan ikke stå for dette alene Ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) er i utgangspunktet positiv til ideen om fellesfyrverkeri, men understreker at det ikke er noe kommunen alene kan stå for. Torset lover at han skal løfte saken opp på politisk nivå.

På direkte spørsmål har jeg sagt at hvis det innføres fellesfyrverkeri, bør det også innføres forbud mot privat oppskyting f.eks. i det området som dekkes av sentrumsplanen. Det er sannsynligvis ordet «forbud» som får de mest rabiate nettrollene til å klikke, men mitt fokus har alltid vært på felles oppskyting av fyrverkeri, ikke forbud. Skulle det imidlertid bli forbud i sentrum kan alle som elsker å tenne lunta selv fortsatt kjøre fem minutter ut av sentrum og skyte opp raketter til de får vannblemmer på lightertommelen. Null problem! Personlig har jeg aldri ment å begrense den private friheten til noen, kun å redusere de kjente og ganske store skadevirkningene av uvettig bruk av sprengstoff.

For fyrverkeri ER sprengstoff, la det ikke være noen tvil om det. De vakre fargene skapes av krutt som eksploderer og slynger brennende tungmetaller og giftige stoffer som svovel, kobolt og magnesium ut over himmelen. I 364 av årets dager er det forbudt for ukyndige å skyte opp fyrverkeri, så hvis det skulle bli et lokalt forbud i Sortland sentrum også på nyttårsaften, er det altså en utvidelse av forbudet på mindre enn 0,3%. Det er med andre ord et stykke igjen før Sortland eventuelt blir Nord-Korea.

Fellesfyrverkeri har dessuten mange fordeler: Profesjonell oppskyting av raketter innebærer en variasjon og koordinering som hjemmefyrverkeriet aldri får. God planlegging og en godt forberedt oppskytingsplass vil også gjøre fyrverkeriet maksimalt synlig for flest mulig. Man kan forestille seg oppskyting fra brua, fra et egnet sted i sentrum, eller fra f.eks. Strandheia. Fellesfyrverkeri fjerner også risikoen for personskader, branntilløp og brann i sentrumsområdet. Barna kan få sin egen oppskyting klokka seks, så slipper barnefamilier å legge ut tusener av kroner for å gi de små en minneverdig opplevelse.

Organiseringen og gjennomføringen bør være en grei sak, når vi vet at så mange andre steder klarer det hvert år. For eksempel kan alle som vil donere et par hundrelapper til en egen fyrverkerikonto i stedet for å brenne av tusen kroner på hjemmefyrverkeri. Hvis kommunen bidrar så med litt penger, og i tillegg er behjelpelig med søknader og nabovarsel, er man kommet langt. I tillegg gir erfaringer fra andre byer grunn til å håpe på støtte fra et positivt og hjelpsomt næringsliv. Geir Abel Ellingsen har allerede kontaktet meg og gitt beskjed om at parkeringsplassen ved Skibsgården er tilgjengelig hvis det blir behov. Jeg tolker tilbudet som at det er bred støtte til ideen om fellesfyrverkeri.

Foreløpig har det politiske miljøet toet sine hender, men på nyåret kommer SV til å foreslå å be rådmannen utrede hvordan dette kan gjøres på en fornuftig måte. Forhåpentligvis kan Sortland allerede i 2018 bli en av de mange stedene som unngår personskader og brann på den dagen i året da alle skal feire og være glade. Hvis noen synes det er helt håpløst at de ikke får fyre opp raketter fra egen hage i sentrum, minner jeg om at det fortsatt er mulig å søke kommunen om dispensasjon fra forbudet. Har man spesielle grunner til å feire, er det altså mulighet for selv å få produsere både høye smell og lysende stjerner også i fremtiden.

Med håp om et fredfullt og trygt (men også festlig!) 2018 ønsker jeg alle et godt nytt år!