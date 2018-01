– Andøy Ap er fornøyd med punktet om Andøya flystasjon i regjeringserklæringen

Meninger

"Basert på den pågående eksterne kvalitetssikringen av konseptvalgutredningen av Evenes flystasjon, foreta en oppdatert gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon og etableringen på Evenes. ”

Dette betyr at også regjeringspartiene har sett behovet for en gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon, og dermed støtter Aps utspill i valgkampen og Aps dok. 8 forslag om saken.

Videre betyr dette at det i forsvars og utenrikskomiteen vil bli flertall for ett av forslagene som Ap og de andre opposisjonspartiene har fremmet om gjennomgang av saken.

For Andøy Ap er det fortsatt viktig å presissere at vi ønsker en fullstendig ekstern gjennomgang av saken.

Ut i fra det vi vet pr. nå, er vi i AndøyAp overbevist om at en slik gjennomgang vil vise at driften på Andøya Flystasjon vil videreføres på dagens nivå, og at de nye P-8 flyene kommer til å bli stasjonert på Andøya.