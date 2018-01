– Samferdselsminister på glatt føre

Meninger

Norge er et land med mye vær, og den siste uka har det vært heftig snøvær mange steder. Hvert år skjer det samme når snøen kommer: Utenlandske vogntog blir stående fast eller kjører av vegen og skaper store trafikkproblemer. Avisene er fulle av oppslag med lastebiler som står fast på norske vinterveger.

Øst politidistrikt rapporterer at på en av snøværsdagene sto hele 18 vogntog fast bare i dette distriktet, og de bekrefter at de aller fleste av dem er utenlandske.

Mange av sjåførene mangler kunnskap og erfaring om tungtransport på vinterføre. Sjåførene er i tillegg ofte underbetalte. Alt for å presse ned transportprisene. Vi ser at det i alt for stor grad lønner seg å kjøpe transporttjenester av transportører som ikke følger norsk lov.

Situasjonen med økende innslag av kriminalitet og sosial dumping i transportsektoren er svært alvorlig, både når det gjelder arbeidsvilkårene for sjåførene, konkurransevilkårene for seriøse bedrifter, og for trafikksikkerheten på våre veger.

Alle ser at dette et økende problem, men lite blir gjort fra regjeringens side. Samferdselsministeren hevder at det kontrolleres mer, men det er åpenbart ikke nok. Det blir uansett stadig flere utenlandske lastebiler og mange av dem ikke skodd og utrustet for norske vinterforhold i det hele tatt.

Hvorfor lar samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen dette skje? Arbeiderpartiet mener trafikkfarlige vogntog må stoppes og gis kjøreforbud før de kjører rundt i Norge og skaper store problemer.