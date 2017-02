- Flytt Forsvarsdepartementet til Andøya

Midt i Oslo, på Akershus festning, holder Forsvarsdepartementet hus. Her jobber det over 300 ansatte. Det er omtrent like mange som Andøya vil miste hvis Stortingets vedtak om å legge ned flystasjonen ikke blir omgjort.

Stortinget har lovet Andøya kompensasjon. Men kommunalminister Jan Tore Sanner hadde ingenting å tilby Andøya da han i går presenterte sine planer om utflytting og etablering av statlige arbeidsplasser utenfor hovedstaden.

Kunne det være en ide å flytte Forsvarsdepartementet ut av Oslo og til Andøya?

Det vil alltid være gode argumenter mot å flytte etablerte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Ingen liker å bli tvangsflytta. – Men er det verre å bli tvangsflytta fra Oslo enn fra Andenes?

Må alle departementer nødvendigvis ligge i Oslo? Selvsagt ikke. Med dagens kommunikasjoner og ikke minst de muligheter som ligger i digitalisering, burde det ikke være noen problemer å kunne kommunisere mellom ei regjering i Oslo og et departement på Andøya. USA forsvarsdepartement ligger ikke i hovedstaden, men i delstaten Virginia. Og forsvarsministeren klarer fint å reise fra Andenes til Oslo en gang i uka for å delta i regjeringskonferanse og statsråd på Slottet.

Det er i nordområdene Norge har de største militære utfordringene. Grensa mot Russland ligger i nord. Det er i nord vi har de enorme havområdene, noe som gjør Kystvaktas plassering på Sortland svært gunstig. Og i Indre-Troms er Forsvaret tungt til stede. Ei plassering av Forsvarsdepartementet på Andøya vil derfor være fornuftig.

Det er god plass på Andøya. Husprisene er lave. Samfunnsøkonomisk vil det være fornuftig å lette trykket i boligmarkedet i Oslo samtidig som ledige lokaler og boliger i Andøy blir tatt i bruk.

Forsvarsdepartementet trenger ikke å være første og eineste departement som vinker farvel til hovedstaden. Fiskeridepartementet kunne også flyttes til Andøya. Andøy er en viktig fiskerikommune og det er kort veg til landets kanskje viktigste torskekommune (Øksnes). Hadde departementet idag vært på Andøya, kunne fiskeriminister Per Sandberg ha nøyd seg med å reise over fjorden fra Senja for å komme på jobb.

Urealistisk sier du? For snart 53 år siden uttalte Sveriges tidligere statsminister Olof Palme i en tale dette: «Politikk er att vilja.»

Disse fire enkle orda har fortsatt sin gyldighet.