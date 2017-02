- Utrolig at myndighetene setter kjepper i hjulene

Når motoren i Norges industri siden starten på 70 tallet, oljen, nå gradvis reduseres.

Hvor man leter med lys og lykter etter nye ben å stå på.

Hvor det snakkes om at Nord Norge med sitt enorme potensiale innenfor fiskeri og potensiale ved videreforedling av fiskeprodukter. Vil kanskje bli den viktigste motoren i norsk næringsliv i fremtiden.

Er det forstemmende å være vitne til at en av de mest innovative oppdretts og fiskeforedlingsbedrifter i landet, skal bli forhindret i sin satsning på å sikre bedriftens utvikling, og trygge arbeidsplasser i distriktet.

Nordlaks har etter min mening foretatt et "kvantesprang" i nytenkning med sin utvikling av hav farm prosjektet.

Det er dristig satsning som det står enorm respekt av. Hvor de i detalj forklarer at bærekraften i prosjektet og lønnsomhet. Betinger at det bygges tre hav farm båter, og at kvotene reguleres i forhold til dette.

Filetproduksjonen til Nordlaks er marginal når det gjelder økonomi, og firmaet er avhengig av øket og forbedret produksjon.

Det er utrolig at departement og byråkrater skal betvile den kompetansen som Nordlaks og ledelsen i dette suksessrike firmaet besitter. Den risikoen Inge Berg og hans ledelse tar ved å sette bedriften i stand til å møte fremtidens krav til bærekraft, drift og økonomi. For å sikre arbeidsplassene i distrikt Norge, og for å skape nye arbeidsplasser.

Bedriften har ikke hatt nok råstoff til kontinuerlig drift hele året, og har måttet permittere arbeiderne i filet produksjonen i flere vinter måneder.

Prosjektet med tre hav farm båter, og 30 konsesjoner vil bidra til å sikre kontinuerlig drift hele året. Det vil bidra til at arbeidplasser vil sikres, at bedriften over litt tid vil kunne øke sin produksjon, og dermed sikre nye arbeidsplasser for Vesterålen og Nord Norge.

Det er bekymringsfullt at dette kan få lov til å skje, og nå må vi ALLE ta tak i våre respektive representanter i departement og storting for å endret på dette.