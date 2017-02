– Går Arbeiderpartiet til valg på høyere oljepris?

Nord-Norge går så det suser selv om Norge har opplevd det største fallet i oljeprisen på flere tiår.

Arbeiderpartiet sier det ikke er regjeringens skyld at oljeprisen er halvert, men skylder likevel på regjeringen for nedgangen i oljerelaterte arbeidsplasser- men tar selv æren for jobbveksten da oljeprisen var rekordhøy. Dette er både arrogant og naivt.

Regjeringen har arbeidet jevnt og målrettet med å bekjempe den kortsiktige ledigheten på Vestlandet, samtidig som Nord-Norge opplever stor økonomiske vekst og jobbskaping. I nord er det stort behov for tilførsel av kompetanse og arbeidskraft, likevel har Ap stått på sidelinjen og ropt på mer av skattebetalernes penger til kortsiktige tiltak på Vestlandet. For lite og for sent og for mye for tidlig – har vært omkvedet.

Arbeiderpartiet liker å sammenligne dagens situasjon med finanskrisen. Det er det liten grunn til. Mens finanskrisen ble løst med tverrpolitisk enighet om å «dra gullkortet» og tilføre bankene kapital, står vi nå midt oppe i en svært krevende omstillingsperiode for den sterkeste sysselsettingsmotoren i norsk økonomi, nemlig olje- og gassnæringen. Det får selvsagt negative ringvirkninger som vi er nødt til å forholde oss til. Det vil si, vi som må forholde oss til realitetene i økonomien- må det. Arbeiderpartiet lever tilsynelatende i en alternativ virkelighet hvor de på den ene siden hevder at de ikke gir regjeringen skylden for fallet i oljeprisen, men på den annen side hevder at fordi det naturlig nok ble skapt flere jobber når oljeprisen nær kontinuerlig steg til nye høyder, så ville ting gått bedre dersom Arbeiderpartiet styrte nå. Arbeiderpartiet styrer selvsagt over sin egen retorikk, men de styrer tross alt ikke over oljeprisen.

Økonomene sier derimot at «Norsk økonomi går bedre enn ventet, og langt bedre enn fryktet» og at «Motkonjunkturpolitikken med rentekutt og ekspansiv finanspolitikk har virket og fortjener ros». Vi ser at jobbveksten tiltar, og at den særlig øker i privat sektor.

Jonas Gahr Støre på sin siden hevdet i april 2016 at «Norsk økonomi er i krise». Det er det få som har merket noe til i fleste deler av landet vårt. Og spesielt ikke i Nord-Norge. Fiskerne og oppdretterne jubler for rekordinntekter og reiselivet går så det griner – til og med bøndene opplever større økonomisk vekst enn på lenge – til og med uten Sp i regjering! NAVs tall for januar viste nedgang i nasjonal ledighet sammenlignet med i fjor, og for Nord-Norge er ledigheten rekordlav. Det skapes med andre ord mange nye jobber i Nord-Norge. Arbeiderpartiet må gjerne gå til valg på at det i 2005-2013 primært ble skapt arbeidsplasser til utenlandsk arbeidskraft, samtidig som det ble flere arbeidsledige og uføre nordmenn. Det skjedde i en periode hvor ingen annen regjering noensinne har hatt mer økning i budsjettpenger til disposisjon for samferdsel, skole, helse- og til omstilling av Norge for fremtiden, men hvor oljeprisfallet har avslørt at de rødgrønne glemte å ruste Norge for fremtiden.

Høyre tror på Norge og vil fortsette jobben med omstilling og for at det skapes flere lønnsomme arbeidsplasser. Vi går fra særstilling i oljesektoren til omstilling. Under denne regjeringen har Nord Norge fått regjeringens fulle oppmerksomhet, fordi Høyre tror på Nord-Norge. Det er denne landsdelen som har ressurser og fremtidsmuligheter. Mulighetene må ikke bli skuslet bort av Arbeiderpartiet og rødgrønne kamerater til venstre for seg som vil verne det meste av Nord Norge og oljeproduksjonen nasjonalt. Skal Arbeiderpartiet klare å gjenskape jobb og velferds- veksten de lover velgerne – så går de nok til valg på mer enn å sende mer skattepenger fra Nord-Norge sørover. Går Arbeiderpartiet virkelig til valg på høyere oljepris?