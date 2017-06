– Hvordan redder vi miljøet?

På en måte er det meningsløst å be folk kjempe for miljøet, for uansett hva som skjer kommer vi til å ha et miljø. Det kan være et miljø der torsken fortsatt gyter utenfor Lofoten og Vesterålen, et miljø der solen skinner på glitrende snø hver påske, et miljø der sommeren er varm og vinteren kald. Eller det kan være et miljø der snøen aldri legger seg, og isbrann gjør at jordene ikke blir grønne når våren kommer. Det kan være et miljø der fisken trekker lenger nord for å gyte fordi norskekysten er blitt for varm. Det kan være et miljø der det virkelig regner hele året, slik det het i en gammel hit. Kort sagt: vi kan få et miljø ingen av oss vil ha.

Diskusjonen om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte er forlengst slutt. Vi VET at klimaendringene er menneskeskapte. Vi VET at CO2, metan og andre gasser stenger varme inne på jordkloden og gir oss dårligere vær. Det regner oftere, og stormene blir sterkere og sterkere. Ja, og så smelter isbreene både i Norge, og på Grønland så havet stiger. Vi er på tur inn i en krapp sving med alt for høy fart og bakhjulssleng. Tar vi ikke grep nå, så går det på god nordnorsk dialekt rett til helvete.

Hva skal vi gjøre?

Så hva skal vi gjøre? La oss begynne med det vi IKKE skal gjøre. Vi skal ikke si at Norges utslipp er så små at det spiller ingen rolle hva vi gjør. I så fall kan Sverige si det samme. Og Sveits. Og Østerrike. Og egentlig alle som ikke er Kina. Poenget er at absolutt alle må bidra, hvis vi skal komme i mål. Det er kun egoister som nekter å spleise på regninga, derfor må Norge bli et nullutslippsland så fort som mulig. Hvor fort? Innen 2040. Vi har ikke tid til å vente.

Vi skal heller ikke gjøre situasjonen verre ved å forutsette at Norge ikke trenger å kutte i oljeproduksjonen. Da er vi verre enn ham som ikke tar sin del av regninga: Da stjeler vi av pengene de andre legger i potten. Det er i Norges interesse å gjøre alt vi kan for å kutte utslipp, derfor bør vi til og med hjelpe de som ikke klarer det på egenhånd også, for eksempel ved å redde regnskog, som binder CO2.

Viktigst av alt: Vi skal ikke gi opp. Det ER mulig å redde verden, og det er på tide å innse at det er vi som må gjøre det. Klimaskeptikerne i Frp ler seg fillete når de hører slikt, og krydrer kommentarfeltene med ord som «naiv», «verdensfjern» og det som verre er. Vi tar det ikke så tungt Det er mange mennesker i historiebøkene som har tatt fatt på vanskelige oppgaver som krever et visst offer. Noen kjempet for landet sitt i krig, andre stod i mot urett, eller forsvarte sine idealer. Felles for dem alle er at de aldri stod på sidelinja og lo hånlig.

Vi kan gjøre mye!

Vi kan nemlig gjøre mye: Vi kan la være å åpne for boring i Lofoten, Vesterålen og Senja, gytefeltene til verdens siste stamme av atlanterhavstorsk. Vi kan slutte å lete etter olje i iskanten. Vi kan redusere utvinningstempoet, og for alvor starte jobben med å gire om økonomien fra «Hurra, det regner penger!» til «Ok, vi er faktisk et helt vanlig land».

Vi kan bruke våre enorme menneskelige og økonomiske ressurser til å utvikle ny teknologi. Vi kan stimulere det grønne skiftet med subsidier, skattefradrag, og andre tilskuddsordninger. Vi kan fortsette å bruke norsk vannkraft i norsk kraftkrevende industri. Det finnes ikke mer miljøvennlig aluminium enn det norske.

Jernbane og tusen andre ting

Vi kan bygge Nord-Norgebanen og lyntog i stedet for mer vei og ekstra terminaler på Gardermoen. Vi kan frakte fisk og annet gods med jernbane eller skip i stedet for med trailer. Vi kan styrke kollektivtrafikken og sørge for flere el-biler. Vi kan ta vare på sjøfuglene og villaksen og vassdragene og skogen og villreinen. Vi kan bekjempe fremmede arter, og opprette flere nasjonalparker og verneområder i arktis.

Siden vi fortsatt skal produsere olje i mange år, kan vi elektrifisere sokkelen, og dermed kutte de enorme utslippene fra gasskraftverkene i Nordsjøen. Vi kan bevare hjemfallsretten og sikre folkets eierskap i Statkraft. Vi kan kjempe mot marin forsøpling og plastproblematikk.

Vi kan gjøre tusen små og store tiltak. Det kreves bare to ting: At vi ønsker å ta vare på miljøet, og at vi er villige til å ofre noe for å bevare planeten for kommende generasjoner. Rekk opp hånden, alle som mener klimaendringene er en bløff. Dere andre bør ta kampen for miljøet og vurdere å stemme SV til høsten.