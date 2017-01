- Ny flyplass er et blindspor

Bø-ordfører Sture Pedersen sier til Fremover fredag at ny storflyplass på Hadselsand er et bildspor.

Pedersen mener at Skagen bør bestå, og at Vesterålen heller bør bidra til å utvikle flyplassen på Evenes.

- Å tro at vi skal få ha én storflyplass på Evenes, én i Andøy, én i Lofoten – samt Skagen, er urealistisk. Jeg mener vi heller må ha fokus på å bygge opp den storflyplassen vi allerede har på Evenes, for det er det beste tilbudet vi kan få. En storflyplass på Hadselsand vil aldri kunne få det tilbudet Evenes har i dag, sier Pedersen.

Arne Ivar Mikalsen (V) om fremtidig flyplasstruktur: - Krefter i Harstad og Narvik ønsker ikke storflyplass i LoVe Arne Ivar Mikalsen i Nordland og Hadsel Venstre mener politikerne i Vesterålen må være årvåkne for å sikre at Lofoten og Vesterålens interesser blir ivaretatt når fremtidig flyplasstruktur skal avgjøres.

Fokus fra Hålogalandsveien

Det er kjent at Avinor fram til sommeren 2018 skal utrede et nytt alternativ til en flyplass på Gimsøy. Dette alternativet falt i fjor på grunn av ugunstige vindmålinger. Det åpner for en ny debatt om flyplasstrukturen. Krefter i Vesterålen arbeider for en tunnel under Hadselfjorden, og en ny flyplass på Hadselsand. Et slikt alternativ vil føre til at i alle fall Skagen og Helle, Svolværs flyplass, blir nedlagt. Avinor har fem ulike utredningsalternativ.

Pedersen er bekymret for at utredningen av en ny storflyplass i regionen skal ta fokus fra Hålogalandveien.

- Ny flyplass vil endre kommunikasjonsmønsteret, og det er et blindspor å begynne å utrede dette nå. Jeg er redd for at vi skal miste trykket på Hålogalandsveien, som er viktig for befolkninga og næringslivet i Vesterålen, sier Pedersen til VOL.

- Om senarioet skulle bli ny flyplass i Lofoten, ingen tunnel under Hadselfjorden og nedleggelse av Skagen, vil det føre til et mye dårligere tilbud for Vesterålen, legger han til.

Avinor med stort infomøte på Sortland onsdag: Sier ja eller nei til Hadselsand i juni neste år De langsiktige planene for fremtidig flyplasstruktur i Lofoten og Vesterålen skal legges frem 1. juni 2018.

Trenger begge

Ordførerkollega i Hadsel, Siv Aasvik, deler ikke Pedersens bekymring.

- Når statlige myndigheter bruker store ressurser på flyplassituasjonen i Lofoten og Vesterålen, er ikke det en diskusjon vi bør stoppe, men være glad for at vi får en grundig utredning. Fra Vesterålen har vi vært tydelig på at Evenes er stamflyplass, men faktum er at vi i dag har et altfor dårlig flyplasstilbud i regionen. Vi har for lite antall seter, for få avganger og priser langt dyrere enn andre steder. Det er en hemsko for utvikling av reiseliv og næringsliv, sier Aasvik.

- Vil ikke dette bedres med ferdigstillelse av Hålogalandsveien?

- Evenes fyller noen av de viktigste behovene for Vesterålen, men vil ikke klare det alene. Det tyder tilbakemeldingene fra næringslivet på. Evenes sammen med en større flyplass på Skagen eller Hadselsand vil utfylle hverandre, sier Aavik og legger til:

- Vi gir oss ikke før vi får et bedre flyplasstilbud i Vesterålen. Det er heller ingen motsetning i å satse på Hålogalandsveien og det å kreve et bedre flyplasstilbud i regionen. Det vil heller styrke hverandre.