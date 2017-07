Lanserer fagutdanning innen bilskade

Næringsliv

Fra høsten av åpner Nordvik for mulighet til å utdanne seg innen bilskadefaget ved åtte av sine bilskadeverksteder i Nordland og Nord-Trøndelag. Det skriver selskapet i en pressemelding tirsdag.

Nordvik er nå på jakt etter ti kandidater til det første kullet som ønsker å ta fagbrev, med oppstart allerede i høst.

To i Vesterålen

Fagbrevutdanningen vil være mulig å ta ved verkstedene i Andøy, Sortland, Ulvsvåg, Bodø, Halsa, Bjerka, Namsos og Steinkjær.

– Ved å lansere egen fagutdanning, håper vi det skal bidra til styrke rekrutteringen til bilskadefaget. De siste årene har det vært utfordringer lokalt med å finne tilstrekkelig med mekanikere til å fylle verkstedene, forteller Nordviks prosjektleder, Kåre Dybfest, i pressemeldingen.

Han har jobbet tett med fylkesrådet i Nordland, og sier han setter pris på positiviteten de har møtt der.

Trenger ikke vgs

Fagbrevet vil ikke stille krav til to år med teoretisk opplæring ved videregående skole.

– Vi ønsker å skreddersy et utdanningsløp for hver enkelt kandidat, slik at den enkelte skal ha de beste forutsetningene til å lykkes med utdanningen. Det betyr at Nordvik ikke stiller krav til to år med videregående, men at kandidatene begynner utdanningsløpet direkte i bedriften ved oppstart. De teoretiske fagene som fagbrevet krever tas løpende gjennom læreperioden, opplyser Dybfest.

Dybfest påpeker at fagutdanningen ikke skal erstatte det opprinnelige utdanningsløpet, men være et alternativ for å gjøre utdanningen mer tilgjengelig og praksisorientert mot bilskadefaget via Nordviks lokale verksteder.