Vesterålskraft inn i partnerskap med Flyviking

Næringsliv

En åpenhjertig markedssjef i Flyviking, Kristine Jørstad Bock fortalte deltagerne på Vesterålskonferansen om ståa i Flyviking under Vesterålskonferansen. Det ferske flyselskapet har møtt stor entusiasme etter lanseringen i 2016, men det er et stykke igjen før visjonen om å bli luftens svar på Uber når det gjelder digital brukervennlighet er innfridd.

Fungerer ikke optimalt digitalt

Bock påpekte flere problemer når det gjaldt markedsføring og da særlig bestillingsløsningen.

-Vi har ikke en velfungerende hjemmeside og vi er slettes ikke der vi skal være når det gjelder løsning på mobil. Målet er å ha en app som server alle tjenester opp mot kunden, men der er vi ikke helt enda, vedgikk Bock.

Et annet problem er at Flyviking ikke er tilgjengelig via bookingsystemet Amadeus, som reisebyråene bruker.

- De fleste forretningsreiser blir booket via reisebyrå, så vi går glipp av mange potensielle kunder der. Det har vi ikke råd til, sier Bock.

Styrker Skagen i forhold til Evenes

Nå er det imidlertid håp om at ting bedrer seg og en grunn til det er at Flyviking har gått inn i et partnerskap med Vesterålskraft Strøm om markedsføring.

- Vi har jo fulgt med på Flyviking og ønsker ny konkurranse i lufttrafikken velkommen. De har noen utfordringer, men det skal vi fikse, sier Stig Abelsen, daglig leder i Vesterålskraft Strøm.

Sammen har de to selskapene opprettet kampanjen Vikingkraft hvor de skal utnytte synergier av hverandres kundemasse.

Et viktig poeng for Abeslen er at Flyvikings avganger fra Skagen er med å styrke Vesterålen i forhold til Evenes og på den måten gjøres regionen mer attraktiv.