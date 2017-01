Årskavalkade 2016 fra Hadsel

Januar:

I første utgave av Vesteaalens Avis 2016 får vi hilse på nyttårsbarnet. Foreldrene Martin Danielsen og Elida Aronsen fikk en velskapt gutt 2. januar.

Politikk og samfunn

Politikerne spår at året vil bli preget av skoledebatt, mens legene i Hadsel kommue sender brev til Fylkesmannen i Nordland og uttrykker beskymring for at tilbudet til pasienter som er utsatt for vold og seksuelle overgrep i Vesterålen ikke er godt nok.

Det ble spekulert om trålerrederiet Havfisk kan bli en partner til Hadsel Kystfiskinvest. Og at Inge Berg jobber for å bygge en havfarm med seks merder.

Beboerne i Hadselhamn fortsetter kampen for å få legge ned masseuttaket i Brattåsen, og klager blant annet til fylkesmannen.

Det var bekymring rundt ambulanseplanen som Nordlandssykehuset vedtok før jul. Dermed blir det reduksjon med en ambulanse på Sortland og redusert dagsaktivitet på den ene av to biler på Stokmarknes. Ordførere sier at det er feil i tallgrunnlagene.

Mats Aas takket ja til jobb som teknisk sjef i kommunen.

Regjeringen har sagt at de ønsker å liberalisere «leveringsplikten» fra å være regional til å bli fylkeskommunal. Ledelsen i Arbeiderpartiet besøkte Hadsel for å få frem budskapet: Norge trenger enighet om fiskeripolitikken. Vi trenger en kommisjon. Pål Farstad i Venstre blir saksordfører for behandlingen av Sjømatmeldingen. Fiskeriminister Per Sandberg vil tillate at store båter kjøper kvoter fra små båter, og vil utvide grensene for kvotehandel.

Arne Ivar Mikalsen (V) varsler at han går ut av sentralstyret til Venstre på landsmøtet til våren.

Syriske flyktninger reiser inn i Norge via Russland. 30-40 av asylsøkerne i Hadsel kom via Storskog. Det åpnes mottak for enslige mindreårige på Lillebørøya.

Byggebransjen har vokst sterkt de fem siste årene, med økt omsetning og flere hender i sving. Byggteam sluttfører leilighetsbygget Børøya Brygge.

Toyota på Børøya skal legge ned og flytte til Sortland. Det offentliggjøres fine skisser for det planlagte Hurtigrutemuseet.

Hadsel kommune og Bernhard Wedding AS krangler om ei 85 måls tomt på Børøya. Det forrige kommunestyret vedtok å selge tomta til Wedding, men rådmann Ola Morten Teigen ville omgjøre vedtaket.Hans forslag får flertall i formannskapet. Det varsles rettsak av Wedding.

Sport og kultur

Julie Karlsen tar sjetteplass i norgescuprennet i fristil. Malin Oshaug tente OL-ilden i Bodø. Bastian Holst ble dobbelt kretsmester på ski.

Inge Johnsen spår årets vær og at 2016 blir et varselår - et dårlig år.

Stokmarknes Musikkforening holder nyttårskonsert og gjør en fin konsert.

Kandidatene for Årets Hadselværing er: Hans Bakken, Inger Bårdsen, Kate Adolfsen-Trabelsi, Grimstad og Barth, Stine Sivertsen, Terje Jørgensen, Familien Oshaug og Kjell Arne Halmøy.

Februar:

Sentrumsplanen er ute til høring. Den får kritikk av Fylkesmannen for å ikke ta hensyn til barn og unge. Derfor blir den ikke godkjent. Det diskuteres om man skal ha busser i Havnegata eller Markedsgata. Det ble startet en underskriftskampanje for at bussene skal gå i Havnegata, 866 underskrifter samles inn.

Politikk og samfunn

Folkebiblioteket på Innlandet legges ned. Det kuttes også i rektorressursen på Innlandet skole.

Hadsel Havn og Fiskeriparken får støtte fra Kystverket i år også. Målet er at havnene skal få mer å støtte seg på.

Næringskomiteen har sjømathøring på Stortinget. Komiteen besøker også Hadsel, der Line Henriette Hjemdal (Krf) sier at de ønsker et bredt fiskeripolitisk forlik.

Det er anbudskonkurranse på flyruter. Ola O. K. Giævers nye selskap FlyViking vil fly til og fra Skagen.

Staten spytter inn 1,553 millioner kroner til Hurtigrutemuseet. Museum Nord hevder at det mangler 30 millioner for å få bygge et vernebygg over til «Finnmarken».

Nettleia til Trollfjord Kraft stiger kraftig, man må betale 1200 kroner mer. Bygging av rimelige ungdomsboliger avsluttes. Rådmannen anbefaler politikerne om å sette full brems på planene om omregulering av Kjerkåsen.

Anette Davidsen (Ap) og Kjell-Børge Freiberg (Frp) er nærmest å få stortingsplass i 2017. Staten tar regningen med å konseptvalgutrede en ny forbindelse over Hadselfjorden.

Det er startet en innsamlingsaksjon for Melbuværingen Ali Halmas som er statsløs, og håper å få endelig opphold i Norge.

Rådmann Ola Morten Teigen og økonomisjef Tommy Løvend Hansen sier at budsjettkontrollen viser at et allerede stramt budsjett blir strammere. Samtidig er kommunen i ferd med å kvitte seg med sitt vedvarende oveforbruk.

Sport og kultur

Bastian Holst og Ingrid Sørensen representerer Nordland skikrets i Holmenkollen. Julie Karlsen deltok i norgescupren for juniorer. Stokmarknes arrangerer KM på Ski.

Kunstprosjektet som skulle overføre kunsten fra Rødskolen til den nye skolen på Melbu avlyses, og kunsten blir ikke offisielt fotografert.

Hadsel ungdomsråd arrangerer Ungdommens kulturmønstring (UKM) prikkfritt. Arva Syed og Sofie Ellingsen går videre til fylkesfinalen.

Russen viser frem revy for første gang. Violet Road besøker Hurtigrutens Hus.

Rådmannen foreslår at Kulturskolen skal flyttes til overgangen i Hurtigrutens Hus.

Mars:

Det holdes folkemøte i Bømyra for å finne ut hvordan man kan trekke flere til bygda.

Politikk og samfunn

12 millioner er brukt på å pusse opp Bergsmogården der Stamina og naprapat Maria Ødegård holder til.

Eldreaksjonen sier at kommunen mangler sykehjemsplasser, og jobber for å bedre tilbudet.

Tomtesaken på Børøya mellom kommunen og Wedding diskuteres og det ser ut til å gå til retten.

Den videregående skolen på Stokmarknes står foran en gigantisk ansiktsløfting.

Tilbudet til ofre for seksuelle overgrep blir sentralisert til Harstad og Bodø.

Marion Celius sier at nå settes spaden snart i jorda for omsorgsboligene .

Rådmann sier at Rødskolen ikke berges, til tross for aktivt arbeid fra Innbyggerinitiativet og Rødskolens venner mot at det skal skje.

En rapport laget av Deloitte viser at det ikke står så dårlig til blant hadselskolene, men at de har forbedringspotensial.

LO vil konvekvensutrede Lofoten og Vesterålen med tanke på oljevirksomhet.

Hurtigrutens Hus gikk nær 3,5 millioner kroner i underskudd i 2014, og det diskuteres hvordan man skal kutte ned på utgiftene. Et alternativ var å sette huset på minimumsdrift , det så ingen på som et godt alternativ. Derimot ville man be kommunen om å betale markedspris for leie.

Kunnskapsdepartementet vil innføre nye fraværsregler hvor elever som har 10 prosent ugyldig fravær i et fag ikke kan få karakter. Hadselelever frykter at helseproblemer kan gi stryk.

Det opprettes en ekstra legehjemmel i Hadsel. Lege Siri Hansson Kristiansen kritiserer kommuneledelsen og slutter som lege på Melbu legekontor. Rådmann svarer med at kritikken er uklar og at han ikke kan uttale seg om enkeltpersoner.

Næringskomiten la frem sin innstilling til den nye sjømatindustrimeldingen. Siv Aasvik er fornøyd. Her sier de at de vil sette foten ned for regjeringens forslag.

Oppvekstsjef sier at det opprettes to nye lærerstillinger, kommunen får 625.800 fra myndighetene til økt lærertetthet.

Sport og kultur

MIL taper 5-3 mot Bodø/Glimt og taper 3-4 mot Junkeren. MIL taper mot Sortland.

MIL og Stokmarknes håndballag lager show i Hallen hvor de samler inn penger til MS-syke Håvard Robertsen.

Neshallrevyen har premiere på «Jakten på Hadselnøttene».

Kjell Arne Halmøy kåres til årets hadselværing.

April:

Kommunen satser på flere heltidsstillinger og setter i gang en konkurranse blant helse- og omsorgsavdelingene. En skal få frie tøyler til å skape en ny hverdag innad avdelingen.

Politikk og samfunn

Den nye tannklinikken åpner. Ombyggingen har kostet rundt 8 millioner kroner.

Det er håp om å løse tomtestriden utenfor rettssalene.

Det er satt av 900.000 kroner til nytt tak og andre utbedringer ved Innlandet alderssenter.

Rådmannen foreslår at man skal slå sammen legekontorene på Stokmarknes og Melbu. Det vil spare 1,5 millioner. Politikere sier det er uaktuelt. Det er lange ventekøer på legekontorene. Lege Rune Steinum sier at det er for stor avstand til ledelsen,

Den norske kirke skilles fra staten.

Styringsgruppa for de planlagte omsorgsboligene på Stokmarknes vedtar de store trekkene av utformingen for det nye boligkomplekset.

Den nye Melbu skole er i fult gang med å bygges. I juni flytter de inn, skolen tar form.

Saken om Brattåsen masseuttak avgjøres i kommunestyret. Hans Christian Haakonsen sier at han aldri har vært borti en så vanskelig sak før. Hadsel Maskin har fått vilkår for driften. De skal få driften men det settes krav til driftstider, nabovarsler og kontrollmekanismer.

Bernhard Wedding klager til fylkesmannen over at «tomtesaken» ble behandlet bak lukkede dører. Samtidig står det strid om hva ordfører Siv Aasvik orienterte formannskapet om. Deretter kommer et frem at manglende planer for næringsutvikling er hovedargumentet for at kommunen ikke vil at Wedding skal eie tomta.

Lederstilen til ordfører Siv Aasvik er satt under debatt etter at Camilla Skog Rodal under kommunestyret sa - Har hun mandat til å innfri diktatur? Aavik sa at hun hadde lært møtestrategi av Kjell-Børge Freiberg.

Nordkapp hiver seg i konkurransen om å få oljevernbase.

Økonomisjef og rådmann har regnet seg frem til at hadsel tjener lite på kommunesammenslåing. I juni skal de ta stilling til dette.

Sport og kultur

Melbo og Stålbrott skriver under på en samarbeidsavtale. MIL taper 0-3 mot Sandnessjøen.

Melbo Blandakor inviterer til en flott retrokonsert.

Adrian Pedersen og Lasse Nyheim spilte med norges flagg på brystet i Barents Wintergames.

Ingebjørg Bratland spiller vakkert på Hurtigrutens Hus.

Odin Eikre fra Stokmarknes er plukket ut til å spille hovedrollen i filmen «OSkars Amerika».

Mai:

Fotballsesongen starter for fult. MIL vinner mot Stålkameratene. Melbo får uavgjort mot Mjølner. Melbo taper mot FK Lofoten. MIL spiller mot Mosjøen og vinner.

Politikk og samfunn

Rema 1000 på Melbu får nye eiere: Tahir og Martyna Sabit.

Størrelsene på omsorgsboligene blir heftig diskutert. Kommunen får kritikk for at boligene er små.

Administrasjonen jobber på spreng for å få bukt med overforbruket i Hadsel kommune, forklarer økonomisjef.

Styret i Hurtigrutens Hus ser lys i tunnellen etter budsjettkontrollen.

Melbuelever flytter inn i den nye skolen før sommerferien.

Det vedtas å øke utbyttet fra Trollfjord-konsernet fra to millioner kroner til 3,9 millioner. Trollfjord bredbånd flytter også til annet lokale.

Svein Erik Nikolaisen og Hadsel Maskin møter hverandre i retten. Nikolaisen kommer med flere påstander om Hadsel Maskin.

Arbeidet med å utrede Hadselfjordtunnelen er i gang.

Thor-Ivar Guldberg ønsker å lage reiselivsanlegg på Siløya og mener at prosjektet er liv laga.

Juni:

Stor sorg blant Rødskolens venner og andre hadselværinger da Rødskolen begynnes rives innvendig. Tilhengere som vil bevare skolen gråt og holdt rundt hverandre.

Politikk og samfunn

UDI legger ned to mottak for mindreårige asylsøkere. 30-40 mister jobbene sine.

Statens Vegvesen inviterer til møte i Hurtigrutens Hus for å snakke om Hadselfjordtunnel-utredningen.

Lerøy kjøper opp Norway Seafoods og Havfisk. Tillitsvalgte er positive, det er også finansanalytiker Tore Tønseth.

Svein Erik Nikolaisen vant i hovedsak ikke frem med søksmålet mot Hadsel Maskin.

Verken kommunen eller Museum Nord har penger til nytt Hurtigrutemuseum. Dermed kan planene om vernebygg for «Finnmarken» ryke.

Wedding sier nei til formannskapets forlik i tomtestriden. Kommunen tilbyr Wedding å kjøpe tomta mot at det bygges på den. Dermed går saken til retten, men han må forplikte seg til å bygge den ut.

Eldrerådet ber om at de nye omsorgsboligene skal ha atskilte soverom. De mener at rommene blir veldig små.

Brattåsen får kontrollgruppe som skal sørge for at Hadsel Maskin holder seg til reglementet.

Posisjonen ønsker å kjøpe opp bygget til Søndre barnehage. Barnehagen er kommunal men de leier bygget, det kan de spare på. SV, SP og Ap kom med tilleggsforslaget. Det kom kritikk til at Kurt Jenssen, som legger frem forslaget, dagen før hadde blitt valgt inn som styremedlem i barnehagen.

To av tre daglige ledere av kommunale foretak er sykemeldt. Det er tøffe tak i Hurtigrutens Hus og Hadsel Eiendom.

Sport og kultur

MIL spiller mot Brønnøysund og vinner 1-3. MIL taper mot Junkeren. MIL spiller uavgjort 5-5 mot Fauske/sprint. MIL vinner 2-0 mot Bodø/Glimt.

Den nye tribunen på Melbu åpnes. Den er laget på dugnad.

Juli:

Sommer-melbu arrangeres for første gang av frivillige alene. Det går kjempefint, og tradisjonen lever i beste velgående. Ellinor Dyveke Jenssen åpner Dyvekes Kaffistove under sommer-melbu.

Politikk og samfunn

Rødskolen rives utvendig, og Rødskolens venner sørger.

Rådmannen foreslås at 5.-10- trinn på Sandnes skal flyttes til Stokmarknes skole. FAU på Sandnes sier at flere foreldre vil melde overflytting til Sortland og andre sier de er klare til å overta skolen.

I skolebruksplanen kommer det frem at sammenslåing av trinn og større elevgrupper skal gi gevinst. Lappegaard har vært sentral i arbeidet med å lage den.

Kommunen får pålegg fra Arbeidstilsynet fordi de ikke har gitt opplysninger om tilsyn ved smittevern. Kommunen svarer fem måneder senere.

Sport og kultur

Melbo spilte 3-3 mot Sortland på hjemmebane.

Geir Remen vinner Johan Moe-prisen.

Raftsundet får storfint besøk. Selveste Dronning Sonja kom på besøk. «For et land» er inskripsjonen som ble festet på landets første dronningvarde.

August:

Hollywood og Matt Damon er i Trollfjorden for å spille inn filmen «Downsizing». En stor debatt starter i Norge om Trollfjorden ligger i Vesterålen eller i Lofoten. Det kommer frem at Vesterålen kanskje kan lære litt av hvordan Lofoten profilerer seg utad, men Trollfjorden tilhører Hadsel.

Politikk og samfunn

Varaordfører var svært aktiv da formannskapet i Hadsel i hemmelighet enstemmig vedtok å bidra med kapital i et selskap Jenssen er styremedlem i. Dette kritiseres.

Siv Aasvik og Våganordfører Eivind Holst skal samarbeide for å få miljøbasen.

Den offisielle åpningen av Melbu skole skjedde søndag 21. august 2016. 300 gjester deltok.

VA oppdaget at styret i Hurtigrutens Hus har hatt hemmelige styremøter. Styreleder Lars Rask beklager.

Resistente bakterier har fått fotfeste i en institusjon i Hadsel. Bakterien utgjør ikke fare for folk flest. Minst fire personer ble rammet av bakteriene.

Sport og kultur

Hadsel Maraton arrangeres nok en gang, samme helg er det Tour of Norway for kids.

MIL spiller mot Sandnesjøen og stillingen blir 1-1. MIL spiller uavgjort mot Mjølner. Melbo vinner 3-0 mot Lofoten. MIL taper mot Mosjøen. Stålbrott og Melbo vil forbedre fotballavtalen sin.

For første gang på lenge ble det arrangert ordentlig marked på Stokmarknes igjen. Stokmarknes Vel sto bak dette og lagde liv i sentrum.

Melbuværing Adrian Lund skal delta i 71 grader nord. Han er åpen om at han har Tourettes syndrom og holder foredrag om hvordan man skal spille på lag med lidelsen.

Anniken Liland Fredriksen vant Hallartinden Max og Motbakkecupen samlet.

Stokmarknes håndballklubb starter damelag. Trenere er Remi Hansen og Magnus Danielsen. De skal spille i serie.

September:

Inge Berg jubler ikke over økt inntekt, han mener at høy laksepris er et sykdomstegn.

Politikk og samfunn

Jon Lauvland Pettersen slutter som kulturhussjef. Sterkt arbeidspress over tid gjør at han trekker seg.

Formannskapet vedtok på ekstraordinært møte fredag å gi lån på en million kroner til Hadsel Kystfiskeinvest.

Økonomisjef sier at det blir en tøff balansegang ut året for å få budsjettet til å gå i hop.

Ole Robert Reitan var på besøk i Hadsel,han vi ha ny butikk.

Ambulansetjenesten i Vesterålen skal kuttes

Arne Ivar Mikalsen, Venstre, går av som styremeldem i Hurtigrutens Hus i protest. Han er uenig i styrets behandling av Jon Lauvland Pettersen.

Konkrete planer rundt de heldøgnsbemannede omsorgsboligene ble lagt frem . Ifølge skisseprosjektet er arealet økt med 186 kvadratmeter ut over vedtatt romprogram.

Hadsel kommune trekker seg tilbake og lar Barnhard Wedding få lov til å kjøpe ei 85 mål stor tomt på Børøya. Nå er partene forlikte.

Styret i Hurtigrutens Hus har holdt enda flere møter uten å opplyst det.

Eldreaksjonen i Hadsel mener at det er åpenbart at man ha behov for sykehjemsplasser. De er skeptiske til å bytte ut sykehjemsplasser med omsorgsboliger. De holder sitt første møte denne måneden.

Aasvik er blant ordførerne som har skrevet under på et krav om at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja konsekvensutredes.

Flertallet i helsekomiteen stemte gjennom forprosjektet til de nye omsorgsboligene på Stokmarknes.

Et samlet politisk miljø stiller seg bak rådmannens forslag om å bygge ny Stokmarknes skole.

Sogneprest Stig Are Leiros går av etter 34 år i kirkens tjeneste.

Sport og kultur

Melissa Horn spiller på Hurtigrutens Hus og lager en vakker sangopplevelse.

MIL taper mot Brønnøysund. Håpet er ute for MIL, og de vil ikke berge plassen i tredjedivisjon.

Elvelangs arrangeres for andre gang på Melbu, 1000 personer deltar.

Oktober:

Ap, Sp og Sv sier at de vil at Hadsel kommune skal drive videre med to ungdomsskoler fra høsten 2017. Ungdomsskoleelever fra Sandnes foreslås å få Stokmarknes skole som sin nærskole, mens Strønstadelever foreslås flyttet til Melbu skole.

Politikk og samfunn

Det er blitt stilt spørsmål rundt Kurt Jenssens habilitet i saken hvor formannskapet møttes for å snakke om Miljøvernbasen for Lofoten og Vesterålen. Det fordi han har en rolle i Bømyr AS. Teknisk sjef Mats Aas sier at han ikke viste at Jenssen var inhabil på grunn av styreverv, og dersom administrasjonen visste det ville de bedt han om å holde en lav profil. Jenssen vil ikke kommentere saken.

Fylkesmann Hill-Marta Solberg presenterer deres forslag til kommunesammenslåing i Nordland. Ingen av vesterålskommunene foreslås sammenslått, noe ordførerene er lettet over.

Økonomien til Hurtigrutens Hus er i bedring.

Kjell-Børge Freiberg er foreslått som listetopp for Nordland Frp.

Foreldre på Strønstad skole krever 1-10 skole.

Forslag til statsbudsjett for 2017 kjentgjøres. I korte trekk går skattene litt ned og den blåblå regjeringen har valgt å ta mer penger fra Oljefondet. I budsjettet foreslås det å bruke 14 millioner kroner på å legge ned og miljøsanere skytefeltet på Melbu/Haugtuva.

Under et styremøte i Nordlandssykehuset på Stokmarknes sier sykehusdirektør Paul Martin Strand til VA a ambulanseplanen vil komme på plass i løpet av høsten. Han opplever gode tilbakemeldinger på hvite ambulanser.

Pårørendeforeningen ønsker at det skal etableres et servicerom for frisør og fotterapaut ved Stokmarknes sykehjem.

Pliktkommisjonen foreslår at trålernes plikter skal fjernes, men vil avkorte kvotene og legge disse ut for salg til industrien.

Hadsel Eiendom ferdigstiller tre leiligheter for funksjonshemmede i Tranebærveien.

Nordlaks Holding og familien Berg har betalt nesten en million kroner i skatt mellom 1999-2015.

Hadsel kommune, med Hans Christian Haakonsen i spissen, inviterer til folkemøte om sentrumsplanen.

Opposisjonen reagerer på rådmannens forslag om å øke eiendomsskatten ytterligere. Fra 2014 til 2015 økte skatten fra 4,5 promille med et bunnfradrag på 100.00 kroner til 6,5 promille med bunnfradrag på 150.000 kroner.geansatte.

Trompedist Adam Enochsson og fiolinist Celia Sanchez-Nieves blir trukket ut til å spille sammen med Lofoten og Vesterålen orkester.

Sunniva Jørgensen har startet hundehotell, og rommene står sjelden ledig.

Opposisjonen reagerer på rådmannens forslag om å øke eiendomsskatten ytterligere. Fra 2014 til 2015 økte skatten fra 4,5 promille med et bunnfradrag på 100.00 kroner til 6,5 promille med bunnfradrag på 150.000 kroner.

Nordlaks er i dialog med Hadsel kommune om å få kjøpe tomt på Børøya.

Foreldreutvalget tror ikke elever ved Sandnes skole vil få det bedre på Stokmarknes.

Rådmannen vil ikke at kommunen skal ha to eiendomsforvaltere: teknisk etat og Hadsel Eiendom.

Økonomisjef Tommy Løveng Hansen sier dette om kommunens innpsaringsbehov: – Jeg har ikke sett på maken til dette. Det kommer til å bli veldig tøft.

Camilla Skog Rodal sier at hun ønsker mer åpenhet om politiske vedtak, som reaksjon på at det har blittholdt flere hemmelige møter.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord mener at fiskeribåteiere kan inngå låneavtaler med leveringsforpliktelser.

Familien Bergvik overtar Specsavers-butikken på Stokmarknes.

Statens Vegvesen inviterte til ideverksted. Der møttes folk fra kommuner i Lofoten og Vesterålen, næringslivet og transportsektorer for å se på fremtiden rund å bygge en fastlandsforbindelse over Hadselfjorden.

Administrasjonens budsjettforslag vekker store reaksjoner. Det foreslås blant annet å kutte 40 årsverk, slå sammen legekontorene til ett, legge ned Ekren, flytte ungdomstrinnet på Sandnes til Stokmarknes og kutte to 100 prosentstillinger ved Kulturskolen. Rådmann Teigen sier at det er helt nødvendige grep. Kulturskolelærerne ber om hjelp. Eldreaksjonen varsler at dette er «en fullstendig feil utvikling».

Sport og kultur

Stokmarknes ILs jente 13 vant seriemesterskapet da de seiret mot Kabelvåg/Henningsvær på hjemmebane.

MIL rykker ned, og Sortland blir dem som skal forsvare vesteråelens ære i den nye tredjedivisjonsserien i fotball. Stålbrott berget plassen i fjerdedivisjon.

Lars Monsen og Berit Nordstrand og flere besøker Hurtigrutens Hus for å inspirere til en aktiv og sunnere hverdag under Regionalt kompetansekontor (Rkk)-dagen for skole og barnehageansatte.

Trompedist Adam Enochsson og fiolinist Celia Sanchez-Nieves blir trukket ut til å spille sammen med Lofoten og Vesterålen orkester.

Sunniva Jørgensen har startet hundehotell, og rommene står sjelden ledig.

Stokmarknes blandetkor lagde en nydelig konsert sammen med Stokmarknes Musikkforening, 2. klassinger fra Stokmarknes skole og andre musikere. Det ble en magisk og fin aften.

UL Fram fyller 120 år. Dagen feires på ungdomshuset med rød løper og mimring.

Melbo Mandskor har en flott 100-årsfeiring. Jente 14-laget til Stokmarknes i fotball vant søvl i KM.

November:

Bushro Jama har fått beskjed om at hun mister oppholdstillatelsen i Norge etter å ha hatt opphold i seks år. UDI mener at hun har gitt feil opplysninger om hvor i Somalia hun er fra. Jama sier at hun ikke har skjult noe, men at de har levd ulike steder på grunn av krig. Advokat mener at UDI ikke har oversikt.

Politikk og samfunn

Rådmann og økonomisjef sier at svaret på økonomiproblemene er å få ned driftsnivået. 36 millioner kroner skal spares, og det er ikke til å unngå at innbyggerne vil merke innsparingen.

Anette Davidsen får ikke stortingsplass.

Butikkhandelen i Hadsel har tatt seg godt opp i første halvår.

Thor-Ivar Guldberg ønsker fortsatt å etablere et turistanlegg på Siløya. Han varsler om igangsetting av reguleringsarbeid. Kommunen er åpen for nytt forslag. Guldberg ønsker å legge til rette for fremtidig sjørettet reiselivsanlegg med sjøgang.

Kommunen kjøper barnehagebygget på Søndre for 7,5 millioner kroner. De benytter seg av forkjøpsretten sin. Pengene fra salget brukes til barnehagedrift i kommunen. Dermed kan kommunen få redusert sine utgifter til tilskudd til private barnehager med 750.000 kroner årlig.

Foreldreutvalget på Sandnes skole arrangerer fakkeltog for å markere sin motstand til forslaget om å flytte ungdomstrinnen til Stokmarknes. Utendørs var det uvær, og man flyttet protesten til inn i gymsalen.

Oppvekstkomiteen vedtok rådmannens forslag til delingstall i skolen.

Fylkesmannen i Nordland har avslått anmodning fra Høyre, Frp og Venstre om lovlighetskontroll av det mye omtalte formannskapsmøtet 26. juli.

Etter nesten fire måneder saksbehandling har Fylkesmannen i Nordland slått fast at Hadsel kommune ikke har lovhjemmel til å hemmeligholde et vedtak om å gi penger ( 847,978 kroner) til Bømyr Eiendom. Pengene er hentet gjennom Trollfjord Kraft. Saken blir også klaget inn for Sivilombudsmannen. Rodal sier senere at saken burde vært inne i kommunestyret, og hun vurderer å klage til kontrollutvalget.

Ambulanseplanen utsettes til 2. januar 2017. Tillitsvalgt i ambulansetjenesten kaller planen en «spareplan».

Eldreaksjonen starter brevaksjon for å gi eldre et bedre tilbud enn rådmannen foreslår i budsjettforslaget. Leder Frode Holdhus opplever at mange er engasjert i saken.

Nordlaks investerer 500 millioner kroner i nytt smoltanlegg i Hamarøy kommune.

Sport og kultur

I årets Farmen deltok to vesterålinger. Den ene, Åsta Holmø, jobber som sykepleier påsykehuset poå Stokmarknes. Også Laila Lockers fra Sortland er med, hun vinner hele Farmen.

Zoo spiller på hjemmebane og fyller Hurtigrutens Hus.

Adrian Lund holder foredrag om sin tilstand Tourettes syndrom på skolen og på Hurtigrutens Hus. Det lages en dokumentarfilm om Lund. Han gikk ut i nestsiste episode, hvor fire deltakere ble sendt til finalen.

Kristian Røsnes Hansen (30) blir ny fotballtrener for A-laget til Stokmarknes.

Asbjørn Andersen mottar DFSs skjold for en lang og tro innsats for skyttersaken.

Siver Høyem spiller på Hurtigrutens Hus.

Desember:

Det er syv kandidater til Årets Hadselværing: Adrian Lund, Livets siste dager ved Ellen Liedstrand og Pia Bjurstam-Antonsen, Rayner Skare Lind, Kristian Eilertsen, Stokmarknes Vel, Hadsel Maraton og Stokmarknes Orienteringslag. Vinneren ble Rayner Skare Lind.

Politikk og samfunn

Corner Sport har utvidet butikken til 730 kvadratmeter og åpner dørene før julesalget.

Rådmannen har lyttet til innvendingene fra Strønstad, og sier at de ikke vil flytte ungdomstrinnet til Melbu. De vil se på et mulig samarbeid med Vågan kommune.

Fremtiden for selskapene Bømyr Eiendom og Norlense synes å være høyst usikker. Oljevernselskapene sliter for tiden. Det har blitt holdt møter med aksjonærer og Sparebanken Nord-Norge.

Tømmervikgruppen AS vil satse 32 millioner kroner på ny pallefabrikk på Børøya. Kommunen har gitt dem tillatelse til å kjøpe ei tomt der, og bedriften vil lage et stort bygg som også skal brukes til annen virksomhet.

Nordlaks varsler søksmål mot Mattilsynet dersom ikke vedtak om dagmulkt blir opphevet. Mattilsynet hadde en inspeksjon i Skøyen og Sortevika i Troms der merdene ble inspisert. Det ble observert lus.

Guldberg og Asplan Viak inviterte til informasjonsmøte og reguleringsplan for Siløya. FÅ møtte opp. Endelig Siløya-plan vil trolig være ferdig i januar.

Marine Gem AS blir nye hovedaksjonær i Norlense. Det er et tromsøbasert sleskap som skal eie 56,14 prosent i selskapet. Også tidligere Pundslett-lakseier Bent Eriksen og Bømyr Eiendom går inn i selskapet. Ordfører Aasvik er glad for løsningen.

Pål Wirkola Svendsen blir innsatt som ny sogneprest i Hadsel.

Eidissen-utvalget foreslår at kjøpte fiskekvoter skal disponeres for evig tid, men eierne bør miste litt av de kjøpte kvotene.

Under årets siste kommunestyremøte bl en rekke omtalte saker vedtatt. Flertallet stemte for å flytte 8. og 9. trinn fra Sandnes til Stokmarknes skole. 10. klasse skal dette året få fullføre skolegangen sin på Skolen. Elever, foreldre og lærere er sterkt imot. Høyre ønsker å få en felles ny ungdomsskole for hele kommunen. Foreldregruppen på Sandnes skole nekter, og går sammen med oppoisisjonen for å lage en lovlighetskontroll rundt prosessen.

Skog Rodal uttalte at hun mener rådmannen har gått for detaljert inn under budsjettdebatten.

Olje og Enerigminister Tord Lien skal ut av regjeringen. Kjell-Blrge Freiberg er statssekretær for Lien. Freiberg får fotsette, og blit heller statssektretær for Terje Søviknes som skal overta for Lien.

Nordlaks og andre fiskerioppdrettere har tjent cirka 25-30 kroner for hvert kilo oppdrettslaks de har solgt i år. Like før nyttår får de beskjed om at de får den hittil feteste utviklingskonsesjonen som er gitt. De får tilsagt om 10 utviklingstillatelser for realisering av en havfarm så langt.

Sport og kultur

Formannskapet vedtok å gi 150.000 kroner til å spille inn filmen «Kurt Josef Vagle og mordmysteriet på hurtigruta.» Filmen ble spilt inn i demsember på gamle MS Finnmarken.

Den nye flerbrukshallen er under bygging, men arbeidet tar lengre tid enn planlagt.