- Vi må jobbe mer dynamisk nå enn tidligere

- Sosiale medier har blitt en viktig markedsføringskanal for oss. Det er gjestene selv som markedsfører for oss. Da er det viktig at vi leverer god kvalitet. For om det er noen som har en dårlig opplevelse, poster de det også, sier reislelivssjefen og fortsetter.

- Markedsføringen har blitt mer dynamisk nå enn tidligere. Det er viktig at vi henger med. Dette er en av årsakene til at vi nå jobber med å redesigne nettsidene våre. Folk vil ha mer bilder, film og personlige opplevelser og for å henge med må vi hele tiden være villige til å utvikle oss.

- Beste vinter noensinne, men vi har fortsatt større potensial Espen Jacobsen ved Sortland hotell kan fortelle om en eksplosjon av vinterturister til Vesterålen, men fortsatt har man en lang vei å gå.

Berthinussen bekrefter at det er en stor økning i vinterturisme. I Nordland økte det med 35 prosent sist vinter. Det merkes også i Vesterålen.

- Vi merket i fjor en enorm økning og den forsetter også denne vinteren, sier hun.

Men hva er det turistene gjør i Vesterålen?

- De tre største er nordlysopplevelser, samisk kultur og hvalsafari.

Berthinussen opplyser videre at nordlysturisme kan være alt fra å lære seg å fotografere nordlyset til å ta trugetur for å se nordlyset. Samisk kultur er også noe flere og flere kommer til Vesterålen for å oppleve. Her ser man en stor økning av asiatere i tillegg til et stort antall briter, tyskere og franskmenn.

Hvalsafari er kanskje det største trekkplasteret. Her kommer folk fra hele verden, men her er det engelskmenn, tyskere, italienere, benelux-landene og spanjoler som utgjør den største gruppa.

Plassjef ved Vesterålen Kysthotell Tone Lise Steffensen: - De første vinterturistene på plass Tone Lise Steffensen, plassjef på Vesterålen Kysthotell, sier at de foreløpig har hatt en gruppe vinterturister på 25 stykker. De har vært særdeles heldig med været denne uka, med opphold, snø og masse nordlys.

Når det gjelder markedsføring så opplyser Berthinussen at visningsturene er og blir viktige.

- Vi jobber bredt, men det er visningsturene som vi ser har størst betydning. Disse turene er med presse og turoperatører, men også nå med flere og flere bloggere. Det fins også de som legger ut små videoer i sosiale medier underveis. Så også her har vi sett at markedet endrer seg.

For direkte salg er turoperatørene viktige.

- I noen land er også det fortsatt slik at mange ønsker å bestille reiser via turoperatører. Derfor er jobben mot disse, kanskje spesielt i Tyskland, viktig,

Hvalsafariaktørene strålende fornøyde: – Vi har gjennomført flere vellykkede turer Safariaktørene skal levere opplevelsene turistene har kommet for å få – og selskapene legger ikke skjul på at værforholdene har skapt utfordringer.

For Vesterålen Reiseliv er det å ha samarbeidspartnere særdeles viktig.

- I et spleiselag med destinasjonene i Nord-Norge, betaler vi oss inn i et samarbeid med Innovasjon Norge og Visit Norway. Om vi alene skulle betalt for markedsføring i hele Europa og fått folk opp hit på visningsturer, hadde det vært enormt kostbart. Derfor er samarbeidet med Innovasjon Norge helt avgjørende. De får presse, turoperatører og andre opp hit og det er som nevnt helt avgjørende for turistnæringa i Vesterålen.

Pangstart på vintertusimen i Andøy Alt ligger til rette for en rekordvinter-sesong for turistnæringen i Andøy.

Berthinussen er glad for fremgangen med turismen i Vesterålen, men mener man fortsatt kan gjøre mye.

- Vi har mange gode produkter, men kan få flere. Vi må få flere samarbeidspartnere og flere opplevelser og få i gang gode pakker, markedsføre de og få de ut til folk.

Kapasitet er også et nøkkelbegrep. I høysesong kan det ofte være helt fullt på alle overnattingssteder.

- På sikt må en nok få økt overnattingskapasiteten. For det blir nok ikke mindre turisme i årene som kommer. Så kan vi kanskje også blir flinkere til å utnytte hele sesongen. Nordlys får en jo helt fra august. Da har vi også bedre kapasitet. Så der ligger det et potensial.