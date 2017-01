1000 ørret kan ha rømt fra Nordlaks-anlegg

Selskapet opplyser i en pressemelding onsdag at et sted mellom 100 og 1000 regnbueørret har rømt fra Nordlaks sin lokalitet Storfjell i Lofoten.

Rømmingen skjedde tirsdag denne uken da det ble hull i en not i forbindelse med levering av slaktefisk til brønnbåt.

– Uhellet ble oppdaget raskt, og Nordlaks iverksatte umiddelbart selskapets beredskapsplaner og meldte hendelsen til Fiskeridirektoratet i Nordland, skriver selskapet i pressemeldingen.

– Beklagelig situasjon

Merden ble ifølge Nordlaks tømt like etter hendelsen og fisken levert til slakteriet.

– Dette er en svært beklagelig situasjon, og vi gjør nå vårt ytterste for å gjenfange mest mulig av den rømte regnbueørreten. Vi startet tidlig med gjenfangstfiske rundt lokaliteten og andre tiltak i tråd med våre beredskapsplaner, sier driftsleder Remi Mathisen i Nordlaks Oppdrett i pressemeldingen.

Opp mot 1000 fisk

Selskapet anslår at et sted mellom 100 og 1000 regnbueørret har rømt fra anlegget. Fisken har ifølge selskapet en gjennomsnittsvekt på 3,6 kilo, er frisk og klar for slakting.

– Det eksakte omfanget vil først bli klart senere når fisken fra den aktuelle merden er ferdig slaktet, og det er gjennomført utslakting også av andre merder som fisken har vært flyttet fra underveis i produksjonen, opplyser Nordlaks.

Hva som er årsaken til rømmingen er det for tidlig å si noe om.

– Nordlaks vil ha tett dialog med Fiskeridirektoratet fremover for å gjennomgå hendelsesforløpet og finne årsaksforholdene slik at vi kan lære av hendelsen, sier Mathisen videre.