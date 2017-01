Utsikten er tilbake

Det var Arild Nordahl fra Ålesund som gjorde redaksjonen oppmerksom på at webkameraet som har vært montert på sykehusveggen på Stokmarknes i "alle år" en periode ikke har vært å finne på VOL.

- Hvis de som hadde ansvaret for webkameraet på sykehusveggen på Stokmarknes tror at det er kun lokale seere som titter tar de feil. Jeg bor i Ålesund og tar meg ofte en web reise rundt om i landet, eller til Times Square på Manhatten for den slags skyld. Jeg savner kameraet på sykehusveggen, skrev Nordahl i en mail til oss.

Kommunikasjonssjef Randi Angelsen oppgir til VOL at webkameraet har hatt samme nettadresse hele veien, både på det gamle og det nye sykehuset. Det kan du finne her. Under byggingen ble imidlertid kameraet tatt ned fra sin vante plass.

Nå har VOL fått linken på plass, og dermed kan utsikten fra sykehuset mot Stokmarknes igjen nytes. Det er Pål Fondevik som har sørget for webkamerautsikten fra sykehusveggen.