– Fjærvoll er en bauta

Fredag 20. januar fyller tidligere stortingsrepresentant og statsråd Dag Jostein Fjærvoll 70 år. Som KrF-politiker har han satt spor etter seg, både i lokalpolitikken i Hadsel i Vesterålen, gjennom sine 12 år på Stortinget og som statsråd i to departementer i Sentrumsregjeringen.

Dag Jostein hadde en bred erfaringsbakgrunn med seg da han ble valgt inn på Stortinget fra Nordland i 1985. Etter endt utdanning, begynte han som lærer på Melbu skole. De siste årene han arbeidet i skoleverket, var han rektor ved denne skolen.

Dag Jostein lærte tidlig hva politikk er. Hans far, Edmund Fjærvoll, var aktiv i lokalpolitikken. Han var også stortingsrepresentant for KrF i to perioder, fra 1961 til 1965 og fra 1969 til 1973. Dag Jostein må derfor kunne sies å ha fått god skolering og inspirasjon hjemmefra. Han ble medlem av Hadsel kommunestyre i 1975, kom inn i formannskapet i 1980, og var også ordfører fra 1980 og til han ble valgt inn på Stortinget.

Han var medlem av ulike komiteer i hver av de tre periodene han møtte på Stortinget: kommunal- og miljøvernkomiteen, sjøfarts- og fiskerikomiteen og til slutt i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

I to perioder var han medlem av presidentskapet, først en periode som visepresident i Lagtinget, deretter en periode som visepresident i Odelstinget. Med sin sikre sans for de formelle og konstitusjonelle spillereglene, passet han godt inn i presidentskapet, og hadde også den stil og verdighet som bør følge et slikt verv. Denne bakgrunnen gjorde ham også til en selvsagt dirigent ved flere av KrFs landsmøter.

I stortingsgruppen bidro han til trivselen med sine lune og kvikke replikker, selv om det noen ganger kunne anes alvor bak munterheten. Ved stortingsvalget i 1997 hadde Dag Jostein tenkt å gi seg med politikk. Men da sentrumsregjeringen skulle dannes, med KrF som det store og toneangivende partiet, var han en av dem som ble bedt om å være med på laget, først som forsvarsminister, senere som samferdselsminister. Som i Stortinget, var han også i regjeringen en kollega man satte pris på og lyttet til.

Etter at Sentrumsregjeringen gikk av, engasjerte Dag Jostein seg i utviklingen av den landsdelen han brenner så sterkt for, blant annet som daglig leder for Vesterålen Høgskolesenter i flere år. Han har også engasjert seg i kirke- og menighetsliv, både som landsstyremedlem i Den Indre Sjømannsmisjon og som medlem av Sør-Hålogaland bispedømmeråd. I dag har han ingen politiske verv, men deltar i lokallagsmøtene i Hadsel KrF. Han oppfattes som en bauta i Nordland KrF. Han blir spurt til råds, og man lytter til det han har å bidra med.

Det var i Sentrumsregjeringens tid jeg ble kjent med Dag Jostein. Når han nå runder den viktige milepælen som en 70-årsdag regnes som, er det med både ærbødighet og takknemlighet jeg på partiets vegne gratulerer ham med dagen.

Knut Arild Hareide, partileder KrF