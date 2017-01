Gard ble kåret til årets sosiale medier-ildsjel

- Jeg visste at jeg var nominert, men selvsagt ikke at jeg vant. Så det var en veldig positiv overraskelse, sier Gard L. Michalsen til VOL et par timer etter at han vant prisen.

Gullenken ble delt ut på Social Media Days 2017, der det også ble delt ut priser for årets personlighet, ildsjel, Facebook-side og beste Twittermeldig.

- Stor aktør i nyhetsbilde

Juryen som kåret Michalsen til årets sosiale medier ildsjel, begrunnet valget sitt på følgende måte:

Gard har med sin én-mannsredaksjon (nå to) klart å bli en stor aktør i nyhetsbildet i Norge, og klarer med små ressurser å utfordre det etablerte. Han har en unik evne til å gjøre alt, være over alt, som gjør at han flere ganger er først ute med store nyheter, og han finner også tid til å drive gravende journalistikk, heter det i juryens begrunnelse.

Hardt og målrettet arbeid

At entreprenøren vant prisen, mener han blant annet kommer av hardt og målrettet arbeid.

- Jeg er ingen avansert teknolog og er veldig lite glad i buzzord, men jeg har lært å bruke sosiale medier som en veldig effektiv kanal både for distribusjon av innhold - og for målrettede annonser for våre kunder. Og sosiale medier er selvsagt kjempeviktig for det jeg driver med. Uten Facebook hadde Medier24 aldri klart å ta den posisjonen vi har tatt, sier Michalsen.

- Ingen faglig kapasitet

Andværingen understreker at han langt fra betrakter seg som en utlært guru på sosiale medier. Å begynne å holde kurs for andre mediehus er derfor ikke aktuelt med det første.

- Jeg er nok ingen faglig kapasitet i så måte og holder ikke kurs i sosiale medier direkte - men jeg har det siste året holdt masse foredrag om Medier24 og hvordan vi jobber. Og da er sosiale medier en veldig viktig del av jobben. Så høres det ut som en klisje, men det handler bare om godt og relevant innhold - vinklet på en måte som gjør at folk vil lese det - uten å falle for fristelsen til å lage luretitler, sier han.

Ambisjoner

Hva er så planene for Medier24 og Gard L. Michalsen i tiden fremover?

- Godt spørsmål. Jeg har sluttet å legge veldig fastlåste planer, men jeg har jo noen ambisjoner. Men i høst ansatte jeg en journalist, og nå jakter jeg en kommersiell potet. Så vi er forhåpentligvis tre ansatte før sommeren. Kanskje flere før nyttår?, slår han fast.

Ny pris til Skam

Ellers vant følgende personer også priser under utdelingen, ifølge Kampanje: Årets sosiale medier-personlighet er Astrid Valen-Utvik i Valen/Utvik AS. Årets sosiale medier-rådgiver er Gisle A. Gjevestad Agledahl i NRK. Årets sosiale medier-fagmiljø er Bymiljøetaten.

Årets sosiale medier-overraskelse er NRK-serien «Skam».

Årets sosiale medier-kundeservice er Kondomeriet.

Årets sosiale medier-kampanje er Kreftforeningen med #sjekkdeg.

For ordens skyld: Gard L. Michalsen har tidligere vært redaktør for både VOL og Sortlandsavisa.