Kutter i en rekke bussruter

- Vi flytter ressurser over til lengre ruter, sier samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth i Nordland fylkeskommune. Sist sommer hadde Nordland fylkeskommune en høringsrunde om bussrutene i Vesterålen, Lofoten, Ofoten og Nordre Salten. I forslaget fremkom det forslag til en rekke endringer. Mange av endringene hadde sin bakgrunn i lave passasjertall.

Kutter 30.000 km

Denne uka fikk VOL oversendt endringene fra samferdselsavdelingen i Nordland fylkeskommune. Her fremgår det at Vesterålen vil oppleve rutekutt tilsvarende over 30.000 kjørte kilometer. Samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth understreker overfor avisen at man samtidig arbeider for å styrke rutetilbudet på strekningen Sortland - Narvik.

Langdistanse

- Årsaken til at vi gjennomfører kutt i enkelte ruter, er at vi ønsker å overføre ressurser til langdistansetilbudet i Vesterålen og Lofoten.

For Hadsels del er det flere ruter som berøres direkte av kuttene. Morgenruten fra Stokmarknes til Slottnes mandag, onsdag og fredag på vinteren kuttes. Det samme gjelder returen.

Bussen fra Melbu til Sortland søndag morgen kuttes. Gjennomsnittlig passasjertall på sistnevnte rute er oppgitt til 0,9 per tur, og det forklarer mye av årsaken til kuttene. Gjennom 52 uker frakter Boreal kun 47 personer på turen søndag morgen. Passasjertallene er jevnt over veldig lave på rutene som rammes. At bussrutene av og til må opp til revisjon, er ingen i tvil om. Det illustrerer følgende eksempel gjengitt i Lofotposten i fjor:

Spøkelsesbuss

- For noen år siden ble sjåføren på ei rute på Helgeland syk og bussen ble stående. Den gang gikk det tre uker før noen oppdaget at bussen ikke gikk, forklarte Jens Morten Nystad ved samferdselsavdelingen til avisen.

Bussen fra Stokmarknes til Slottnes har i snitt 0,4 passasjerer, og kjører på sine 127 årlige turer 46 passasjerer. På returen til sentrum er det i snitt 7,4 passasjerer, hvilket utgjør 935 i løpet av året.

Noen bussruter som kuttes:

Melbu - Sortland, søndag morgen.

Stokmarknes - Slottnes, mandag, onsdag og fredag morgen på vinter.

Slottnes - Stokmarknes, mandag, onsdag og fredag, vinter.

Sortland - Myrland i Godfjorden, onsdag formiddag.

Myrland i Godfjorden - Sortland, onsdag formiddag.

Sortland - Myrland i Godfjorden onsdag ettermiddag kuttes når det er skolefri.

Myrland i Godfjorden - Sortland onsdag ettermiddag kuttes når det er skolefri.

Det opprettholdes rute lørdag formiddag mellom Andenes og Sortland.

26. juni åpner daglig rute Sortland - Evenes - Narvik. Den er i utgangspunktet en sommerrute.

Kuttlista for Vesterålen: