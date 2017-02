Åpner billettsalget i natt

Ola Giæver venter tirsdag å få den endelige godkjenningen for å fly passasjerer, et såkalt AOC, Air Operator Certificate. Det melder iFinnmark.no (for abonnenter) tirsdag.

FlyViking Air er det nye nordnorske flyselskapet lyngsværingen, og tidligere Widerøe-pilot, Ola Giæver nå starter opp.

I første omgang er det ruta mellom Hammerfest og Tromsø som står for tur. Det kan også være aktuelt å se på Tromsø-Svolvær etter hvert. Det har foreløpig ikke kommet noe info om ruter til flyplasser i Vesterålen, selv om Giæver for ett år siden gikk ut og sa at han gjerne ville fly fra Skagen.

Overfor iFinnmark fastslår Giæver at det skal være mulig å komme seg mellom Hammerfest og Oslo for en tusenlapp, med et bytte til Norwegian i Tromsø.

De billigste billettene vil koste 499 kroner, mens ingen billetter skal koste mer enn 1.000.