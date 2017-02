Setter ned torskeprisene

Fiskerne har fått godt betalt for torsken så langt i vinter, med priser opp mot 30 kroner kiloet. De siste ukene har det imidlertid gått nedover, og i forrige uke var det fiskerne i Vesterålen som fikk minst for torsken, med en snittpris på 22,61 kroner sløyd og uten hode. I Lofoten lå prisene på 23,13 kroner kiloet.

Førstkommende mandag settes derfor minsteprisen på torsk ned med 75 øre, fra 20,25 til 19,50 for torsk mellom 2,5 og seks kilo.

– Til sammenligning var minsteprisen for torsk i samme størrelse 16,50 kroner på samme tid i fjor, det vil si tre kroner lavere enn nå, opplyser Norges Råfisklag.

Årsaken til nedgangen i minsteprisen er ifølge råfisklaget at snittprisen som betales til fisker for fersk og fryst torsk har hatt en nedgang de siste to ukene.

Slik blir de nye minsteprisene fra mandag: